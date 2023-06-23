«Оно будет использовано против нас». Почему Израиль не поставляет оружие Украине

Военная техника Израиля во время празднования Дня независимости, недалеко от Тель-Авива, Израиль

Оружие НАТО, поставленное Киеву, появилось у границ Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, именно поэтому Тель-Авив воздерживается от военной помощи Украине. Кроме того, Нетаньяху выразил надежду, что в будущем Израиль может выступить в роли посредника при урегулировании российско-украинского конфликта.

Полученное Украиной от западных стран оружие было замечено у границ Израиля. Об этом в интервью газете The Jerusalem Post заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Поэтому, добавил он, Тель-Авив не спешит отправлять Киеву какое-либо оружие.

«Мы… обеспокоены по поводу того, что любые системы [вооружений], отдаваемые Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и быть использованы против нас. Это даже не теоретическая возможность.

Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь обнаруживаем у границ Израиля. Мы должны быть крайне осторожны», — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, Израиль находится «в особом положении», отличном от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».

«У нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими летчиками в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — добавил израильский премьер.

Киев много раз обращался к Тель-Авиву с просьбами о военной помощи, особенно – о поставках системы ПВО «Железный купол». Тем не менее, Израиль каждый раз отклонял запросы Украины. При этом Киев получал гумпомощь и нелетальное военное снаряжение. Например, израильские специалисты должны были помочь Украине наладить новую систему оповещения о воздушных ударах.

Биньямин Нетаньяху также выразил в интервью надежду на то, что Израиль в будущем смог бы стать посредником на российско-украинских мирных переговорах. Он также подчеркнул, что израильтяне – против гибели людей на Украине.

«Конечно, мы оплакиваем трагедию, которая происходит на Украине, эти ужасные потери человеческих жизней. Мы хотели бы, чтобы это закончилось», — заявил он.

По словам политика, посредничество Израиля – «совершенно гипотетический сценарий, но вполне вероятный».

Наконец, Нетаньяху похвалил подход руководства Израиля за «сбалансированность».

«В международных отношениях нужно быть очень осторожным. Есть сочувствие, есть помощь в сфере гражданской обороны. Но я думаю, что мы должны очень осторожно проводить черту, и люди понимают это», — резюмировал глава правительства Израиля.

При этом он указал на понимание, которое находит позиция Израиля у стран Запада. «Они понимают, что Израиль находится в иной ситуации, чем любой из них», — подытожил он.

21 июня израильский министр обороны Йоав Галант поговорил по телефону с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Чиновники обсудили ситуацию в зоне военных действий на Украине и предполагаемое участие Ирана в конфликте. «Министр Галант был проинформирован о развитии событий на местности и выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации на Украине», — сообщила пресс-служба израильского военного ведомства. Контакты два министра договорились продолжить.

В тот же день глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Израиль может помочь Киеву защититься от атак дронов. По его мнению, сегодня именно Израиль может помочь украинской стороне в вопросе защиты страны от иранских беспилотников. Ермак также выразил надежду на создание совместной инициативы по данному поводу.

Ранее Ермак упрекнул правительство Израиля в «нейтралитете» по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву.