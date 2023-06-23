«Поврежден намного серьезнее, чем мы думали». Когда восстановят мост между Херсонщиной и Крымом

Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось, рассказал 23 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в ближайшие 15-20 дней эксперты будут решать, «что с ним делать». В это время переправа не будет использоваться для движения. Вариант возведения понтонных мостов не рассматривается, поскольку есть альтернативный путь объезда поврежденного моста, указал в свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Чонгарский мост на административной границе Херсонской области и Крыма, по которому накануне ВСУ нанесли ракетный удар, поврежден намного сильнее, чем изначально предполагалось. Об этом проинформировал в пятницу, 23 июня, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в ближайшие 15-20 дней специалисты проведут на мосту необходимые работы. Для движения переправа временно использоваться не будет.

«К сожалению, мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения», — констатировал врио губернатора в беседе с телеканалом «Россия 24».

В четверг Сальдо сообщил, что в ночь на 22 июня украинские войска атаковали Чонгарский мост, использовав для обстрела британские ракеты Storm Shadow.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее утверждал, что властям удастся быстро восстановить путепровод, а повреждения моста незначительны. При этом он отмечал, что окончательное решение будет принято позднее.

Вариант возведения понтонных мостов не рассматривается, поскольку есть альтернативный путь объезда поврежденного моста, указал Константинов.

Как подчеркивал советник главы Крыма Олег Крючков, сухопутный коридор через новые регионы продолжил работу. Он также отметил, что Крым с Херсонской областью соединены тремя пунктами прoпуска. Два из них в районе Армянска и один в райoне Джанкоя. Временная недоступность одного из них не нарушит логистику сухoпутного транспортного коридора.

«Пока идет oбследование конструкций Чонгарского моста, прoсим выбирать для поездок в Запорoжскую и Херсонскую области маршрут через гoрод Армянск», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Обстрелы Геническа и Скадовска

В пятницу Сальдо также заявил, что ВСУ обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска в Херсонской области, предположительно выпустив четыре ракеты Storm Shadow. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, спасатели и медики работают на месте происшествия.

Как передает корреспондент ТАСС, в Геническе прогремели не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднимался столб черного дыма.

По информации агентства РИА Новости, по меньшей мере два человека погибли в Геническе из-за ракетного удара по центру города.

Уточняется, что повреждения получил одноэтажный жилой дом, возле которого лежат тела погибших жителей. По предварительным данным, при обстреле хозяин дома находился внутри, от полученных травм он скончался на месте.