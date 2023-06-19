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Политика

Военная операция на Украине. День 481-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 481-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Валуйский городской округ находится под обстрелом ВСУ. В понедельник утром украинские войска обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все переданные Киеву ЗРК Patriot работают. В городе Запорожье, в Одессе и в Херсоне минувшей ночью произошли взрывы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:45

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие артиллерийским ударом уничтожили порядка шести машин и около 20 солдат ВСУ в районе города Кременной в ЛНР — ТАСС.

08:34

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что системы противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбили два беспилотника на севере полуострова:

08:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь человек, среди них один ребенок. Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях.

08:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все переданные Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot работают, передает РБК.

«Кто бы там в России ни рассказывал, что якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают», — сказал украинский лидер.

08:27

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.

08:26

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие предотвратили попытку группы ВСУ прорвать линию обороны на купянском направлении — ТАСС.

08:25

Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук — ТАСС.

По его оценкам, таким образом Киев «пытается прощупать обороноспособность Союзного государства». Он напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной с Россией группировки войск.

«Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО», — отметил Полищук.

08:24

Министерство молодежи и спорта Украины внесло изменения в текст приказа, который запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают российские и белорусские атлеты, сообщает «РБК-Украина».

Изменения касаются только одной формулировки. Теперь вместо слова «запрет» в тексте указывается, что Украина не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами.

08:23

Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда подразделения ВСУ будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Безусловно, после достижения целей СВО или <…> когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС», — рассказал он.

По словам Сальдо, власти будут восстанавливать плотину, так как «на Каховскую ГЭС завязана экология и экономика левобережной части Херсонской области и северного Крыма». Он добавил, что конкретные планы по ГЭС будут составляться позже.

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо

РИА «Новости»
08:22

Договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.

08:21

Взрывы минувшей ночью прогремели в Херсоне, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

08:20

Президент Чехии подтвердил, что предлагает западным спецслужбам наблюдать за россиянами на территории их стран. В новом интервью Петр Павел уточнил, что говорит не о слежке за отдельными лицами, а о наблюдении в целом за общинами. Параллель с интернированием японцев в США во время Второй мировой войны, по объяснению президента, была проведена им в качестве «исторического контекста».

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Петр Павел

David W Cerny/Reuters
08:19

Из-за новых санкций США, вступивших в силу накануне, из России может быть вынуждена уйти General Electric, пишет газета «Коммерсантъ».

Компания обслуживает газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт. Собеседники издания опасаются, что поставки оригинальных запчастей прекратятся, а иностранные инженеры откажутся проводит ремонт. В GE пока «оценивают последствия».

08:18

08:17

Город Валуйки Белгородской области попал под сильный обстрел, жители прячутся в подвалах — об этом сообщают Telegram-каналы Baza и «Осторожно, новости».

08:16

ВСУ возобновили артиллерийский обстрел Донецка, передает ТАСС.

08:15

08:14

Япония и Украина подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры — ТАСС.

08:13

Наемники из более чем 15 стран воюют в рядах ВСУ на луганском направлении, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.

08:12

Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ в ДНР при помощи систем «Солнцепек», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, войска группировки «Юг» барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили три минометных расчета в районе населенного пункта Авдеевка — ТАСС.

08:11

08:10

Под Новодонецким 23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ — ТАСС.

08:09

Тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса, считает директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук — ТАСС.

08:08

08:07

❗️В контролируемом украинскими силами городе Запорожье сообщили о взрывах — ТАСС.

08:06

❗️Несколько взрывов минувшей ночью произошли в Одессе — ТАСС.

08:05

Поворот России в сторону африканских стран может оказаться одним из наиболее решающих итогов конфликта на Украине — такое мнение выразил профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович в статье для журнала The National Interest.

08:04

Румынские пограничники задержали троих вооруженных украинских военных после незаконного пересечения границы, передает телеканал Antena 3. Украинцы утверждали, что заблудились из-за плохой видимости.

08:03

08:02

Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и будет считать провокации против российских военных там нападением на Россию, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

08:01

ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего по ним было выпущено 214 боеприпасов. В результате обстрелов ранены восемь мирных жителей.

Украинские войска применяли реактивные системы залпового огня, а также ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм. ВСУ наносили удары по районам четырех населенных пунктов. Повреждены семь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 481-го дня специальной военной операции на Украине.

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