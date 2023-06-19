Военная операция на Украине. День 481-й

08:25

Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук — ТАСС.

По его оценкам, таким образом Киев «пытается прощупать обороноспособность Союзного государства». Он напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной с Россией группировки войск.

«Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО», — отметил Полищук.