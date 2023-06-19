Военная операция на Украине. День 481-й

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие артиллерийским ударом уничтожили порядка шести машин и около 20 солдат ВСУ в районе города Кременной в ЛНР — ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что системы противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбили два беспилотника на севере полуострова:
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь человек, среди них один ребенок. Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все переданные Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot работают, передает РБК.
«Кто бы там в России ни рассказывал, что якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают», — сказал украинский лидер.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие предотвратили попытку группы ВСУ прорвать линию обороны на купянском направлении — ТАСС.
Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук — ТАСС.
По его оценкам, таким образом Киев «пытается прощупать обороноспособность Союзного государства». Он напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной с Россией группировки войск.
«Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО», — отметил Полищук.
Министерство молодежи и спорта Украины внесло изменения в текст приказа, который запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают российские и белорусские атлеты, сообщает «РБК-Украина».
Изменения касаются только одной формулировки. Теперь вместо слова «запрет» в тексте указывается, что Украина не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами.
Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда подразделения ВСУ будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Безусловно, после достижения целей СВО или <…> когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС», — рассказал он.
По словам Сальдо, власти будут восстанавливать плотину, так как «на Каховскую ГЭС завязана экология и экономика левобережной части Херсонской области и северного Крыма». Он добавил, что конкретные планы по ГЭС будут составляться позже.
Глава администрации Херсонской области Владимир СальдоРИА «Новости»
Договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.
Президент Чехии подтвердил, что предлагает западным спецслужбам наблюдать за россиянами на территории их стран. В новом интервью Петр Павел уточнил, что говорит не о слежке за отдельными лицами, а о наблюдении в целом за общинами. Параллель с интернированием японцев в США во время Второй мировой войны, по объяснению президента, была проведена им в качестве «исторического контекста».
Петр ПавелDavid W Cerny/Reuters
Из-за новых санкций США, вступивших в силу накануне, из России может быть вынуждена уйти General Electric, пишет газета «Коммерсантъ».
Компания обслуживает газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт. Собеседники издания опасаются, что поставки оригинальных запчастей прекратятся, а иностранные инженеры откажутся проводит ремонт. В GE пока «оценивают последствия».
Город Валуйки Белгородской области попал под сильный обстрел, жители прячутся в подвалах — об этом сообщают Telegram-каналы Baza и «Осторожно, новости».
Наемники из более чем 15 стран воюют в рядах ВСУ на луганском направлении, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.
Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ в ДНР при помощи систем «Солнцепек», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, войска группировки «Юг» барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили три минометных расчета в районе населенного пункта Авдеевка — ТАСС.
Тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса, считает директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук — ТАСС.
Поворот России в сторону африканских стран может оказаться одним из наиболее решающих итогов конфликта на Украине — такое мнение выразил профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович в статье для журнала The National Interest.
Румынские пограничники задержали троих вооруженных украинских военных после незаконного пересечения границы, передает телеканал Antena 3. Украинцы утверждали, что заблудились из-за плохой видимости.
Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и будет считать провокации против российских военных там нападением на Россию, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего по ним было выпущено 214 боеприпасов. В результате обстрелов ранены восемь мирных жителей.
Украинские войска применяли реактивные системы залпового огня, а также ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм. ВСУ наносили удары по районам четырех населенных пунктов. Повреждены семь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.