«Завтра возможности вернуться может не быть». Володин дал совет уехавшим россиянам

Люди в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сентябрь 2022 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшим из России гражданам лучше вернуться, так как позже такой возможности может не быть. Володин считает, что «многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту». В подтверждение своих слов он напомнил о заявлении президента Чехии, призывавшего «пристальнее следить» за россиянами, проживающими в западных странах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что больше половины россиян, уехавших после начала военной операции, уже вернулись обратно. Их возвращение он связал с тоской по семьям, желанием «вернуться в комфорт» и «русофобской политикой западных государств».

Володин считает, что «многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту».

«Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия», — написал депутат в Telegram.

Он сослался на заявление президента Чехии Петра Павела, который, как утверждает Володин, «предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря».

Депутат призвал россиян, остающихся в западных странах, «задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет».

«Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — заявил спикер Госдумы.

О чем говорил президент Чехии

Павел не предлагал направить россиян в концлагеря. В интервью он выразил мнение, что спецслужбам необходимо «пристальнее следить» за гражданами России, проживающими в западных странах. Он отметил, что подразумевает под этим «нахождение под пристальным вниманием служб безопасности», и объяснил свое предложение военной операцией на Украине.

«Они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны»,

— заявил чешский президент.

В России слова чешского политика вызвали резкую критику. Сам он позднее подчеркивал, что привел действия властей США в качестве контекста. «Я никоим образом не хотел предполагать, что меры, принятые против японцев в США, были чем-то, с чем я был бы согласен», — сообщил бывший генерал.

Павел назвал свои слова «историческим контекстом», необходимым, чтобы показать, что «рестриктивные меры, по отношению к нации страны, которая ведет войну, в прошлом уже были».

Он также утверждал, что использовал в интервью слово «наблюдение», а не «слежка» со стороны спецслужб.

«Наблюдение не означает слежку за каждым российским гражданином. Это означает общее наблюдение за тем, что происходит в [российской] общине», — объяснил Павел.

Он также сказал, что реагировать нужно только на выявленные риски, «чтобы Врбетица или что-то подобное не повторилось».

Пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова также заявляла, что глава государства говорил не об «интернировании или каком-либо преследовании», а о наблюдении за теми россиянами, «у кого есть факторы риска».

Исторический пример, который привел президент Чехии, — это политика властей США по интернированию японцев во время Второй мировой войны. Тогда в «военные центры перемещения» попали не менее 125 тыс. лиц японского происхождения. Это последовало за нападением Японии на Перл-Харбор. Часть узников погибли во время заключения от антисанитарии и других причин. Лагеря закрыли в 1945 году. Позднее власти США официально признали политику интернирования ошибочной, с 1948 года оставшимся в живых узникам выплачивали компенсации.

Кто уехал, кто вернулся

Сколько конкретно россиян уехало из страны на фоне российской военной операции на Украине, пока неизвестно, также официально не названо число вернувшихся. По данным Росстата, за первые десять месяцев 2022 года из России выехало около 600 тыс. человек, это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Президент Владимир Путин 16 июня заявлял, что 50% уехавших после февраля 2022 года уже вернулись обратно.

«Я не вижу в этом (отъезде россиян из страны — «Газета.Ru») ничего плохого, пусть люди поживут, посмотрят. Но одно дело жить в лучшем городе мира — Москве, среди родственников, в своей языковой среде, другое дело — в отрыве от этого», — сказал Путин.

Володин еще в феврале 2023 года сообщал, что 60% россиян, уехавших из страны, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. Спикер Госдумы не уточнил, о каком периоде идет речь.

Политик неоднократно называл уехавших россиян предателями и заявлял, что те пожалеют о своем решении. «В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придет, но будет поздно», — писал он в Telegram-канале.

Спикер Госдумы также призывал лишать гражданства за критику действий российских властей на Украине и конфисковать имущество тех, кто из-за границы продолжает «публично лить грязь». По словам Володина, УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.