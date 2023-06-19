«Это Z-артист». Активисты добились отмены концерта Григория Лепса в Казахстане

Концертная площадка в Казахстане разорвала контракт с Григорием Лепсом и отменила его выступление в Конаеве 8 июля. По информации казахстанских СМИ, отмены концерта потребовали активисты из-за обещания Лепса выплачивать вознаграждение за подбитые танки ВСУ. Директор артиста рассказал «Газете.Ru», что певец не расстроился и продолжит поддерживать российскую армию, но не планирует приезжать в Казахстан с концертами.

Концерт российского певца Григория Лепса в городе Конаев в Алма-Атинской области Казахстана отменили после его обещания выплачивать 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard на Украине. Отмены концерта требовали казахстанские активисты.

«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — заявила пресс-служба компании.

Мероприятие должно было пройти 8 июля, теперь площадка сообщила о возможности вернуть билеты в местах их приобретения.

Директор артиста Владимир Урюпин, комментируя решение организаторов, заявил, что «в последнее время Казахстан еще тот русофобский уголок».

«Отменили и отменили, хрен с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать, и делать то, что будет в наших силах, чтобы победа была нашей. Ничего не произошло, просто очередное заявление, и в Казахстане с ума посходили люди», — сказал Урюпин в разговоре с «Газетой.Ru».

Директор Лепса добавил, что артист не планирует в будущем выступать в Казахстане, поскольку не ездит в «недружелюбные страны».

«Мы в Казахстане не работали и работать там не собираемся. Мы в недружелюбные страны не ездим, это то же самое, что США и тому подобное. С врагами нужно как они с нами, так и мы с ними», – сказал Урюпин.

Он добавил, что Лепс намерен и дальше поддерживать российские вооруженные силы и армию.

Кто был против концерта Лепса

По информации казахстанского портала NewTimes.kz, против проведения концерта Григория Лепса выступили жители Конаева.

«Все мы прекрасно знаем, что Григорий Лепс — любимый певец Владимира Путина и открыто поддерживает войну на Украине… Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист — казахский гражданин единогласно желает полной победы Украине. Я прошу вас не проводить концерт этого Z-артиста», — написал в соцсетях активист Турар Кусаин, которого цитирует издание.

Он также направил официальное заявление акимам (главам местных органов исполнительной власти) Алма-Атинской области и города Конаева, потребовав отменить концерт.

Общественный деятель Арман Шораев предлагал заплатить 1 млн тенге (около 188 тыс. рублей) тому, кто сорвет выступление Лепса в Конаеве.

Против концерта также выступила журналистка Динара Егеубаева. «Я призываю всех требовать отмены концерта этого z-артиста. Ни один тиын (1/100 казахстанского тенге — «Газета.Ru») из наших карманов не должен пойти на уничтожение Украины», — написала Егеубаева в соцсетях.

Повод для отмены концерта

Активисты призвали отменить концерт Лепса после того, как в рамках вечеринки Русской медиагруппы на ПМЭФ 15 июня он вместе с певцом Николаем Басковым предложил платить каждому, кто выведет из строя танк, поставленный Украине западными странами.

За подбитие Leopard артисты пообещали выплату 700 тыс., а за поражение Leopard 2 — 1 млн рублей.

Лепс также заявил, что будет помогать российским солдатам «до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество». Его инициативу поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал объявление денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику ВСУ проявлением патриотизма. По его словам, в Кремле также знают, что несколько предпринимателей выступили с такими же инициативами.

Лепс поддерживает военную операцию на Украине, он неоднократно выступал в военных госпиталях, приезжал в ДНР и ЛНР.