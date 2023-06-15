Военная операция на Украине. День 477-й

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НАТО не планирует вводить войска на территорию Украины, заявил начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться», — заявил военный.

Также, по его мнению, украинское контрнаступление «вне зависимости от его результата не приведет к окончанию конфликта».