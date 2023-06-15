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Политика

Военная операция на Украине. День 477-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 477-й день

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Расчет БПЛА «Суперкам» на Красно-Лиманском направлении

Расчет БПЛА «Суперкам» на Красно-Лиманском направлении

Станислав Красильников/ТАСС
В Крыму в ночь на 15 июня были сбиты и обезврежены 9 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Серия взрывов раздалась в Одессе. Украинское издание Klymenko Time сообщило о мощном взрыве в центре Херсона. Австрийская компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес, заявил гендиректор. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:20

США завершат обучение 200 украинских военных управлению танками Abrams к концу лета, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителей Минобороны США.

9:15

9:09

Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят для Украины средства ПВО на €107,5 млн, сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

9:03

С затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий Херсонской области эвакуированы 7525 человек, сообщает МЧС России.

8:58

Госдума собирается принять законопроект, признающий страховыми случаи, когда российские граждане пострадали от боевых действий, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Люди в приграничных территориях смогут получить относительно высокие суммы на погашение ущерба в связи с военной операцией, сказал депутат.

8:50

Министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter кадры с новейшими моделями боевых беспилотных летательных аппаратов, которые планируется передать Украине.

8:45

Поддержка Конгрессом США помощи Украине истощается на фоне длительных боевых действий, пишет Washington Post.

После снятия потолка госдолга американские законодатели ввели ограничение расходов госбюджета. Это «дало возможность критикам помощи США Украине угрожать двухпартийной коалиции, которая поддерживает поступление военной помощи в Киев», отмечает газета.

8:39

Путин встретился с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Они обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и на Запорожской АЭС.

8:32

НАТО не планирует вводить войска на территорию Украины, заявил начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться», — заявил военный.

Также, по его мнению, украинское контрнаступление «вне зависимости от его результата не приведет к окончанию конфликта».

8:27

Единый учебник по истории с разделами о военной операции России на Украине для школьников 5-9 классов разработают в следующем году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

8:23

Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр».

8:17

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня, сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

8:13

Австрийская компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда.

О решении покинуть российский рынок компания объявила в марте 2023 года.

8:08

На всей территории Украины ночью объявляли воздушную тревогу.

Серия взрывов раздалась в Одессе. СМИ также писали о взрывах в Харькове и Кривом Роге. Украинское издание Klymenko Time сообщило о мощном взрыве в центре Херсона.

В Кривом Роге повреждены два промышленных предприятия, один человек ранен.

8:04

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в селе Докучаево Красногвардейского района сдетонировал беспилотник. Пострадавших нет.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место», — написал Аксенов в Telegram.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 477-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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