«Довольно много материала». Погибший на Украине финский боец оставил послание журналистам

Гражданин Финляндии, участвовавший в качестве добровольца в боевых действиях на стороне Украины, незадолго до своей гибели оставил сообщение корреспонденту телекомпании Yle. В частности, он пообещал предоставить журналистам «довольно много материалов», когда уйдет с передовой. Финский боец поддерживал связь с редакцией с марта прошлого года, он погиб в конце прошлой недели в Запорожье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Погибший финский боец ​​отправил корреспонденту телекомпании Yle «загадочное сообщение» из Украины. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Уточняется, что гражданин Финляндии погиб в ходе боевых действий на Украине в минувшие выходные. Он поддерживал связь с корреспондентом Yle.

«Тогда, когда я уйду с передовой, ты получишь довольно много материала», — утверждал боец, принимавший участие в конфликте на стороне ВСУ.

Ilta-Sanomat пишет, что получила подтверждение личности погибшего финского бойца из нескольких независимых источников. По ее данным, ему было меньше 30 лет. Он жил на юго-западе Финляндии в Пирканмаа и окончил профессионально-техническое училище в 2018 году.

Тело бойца находится в городе Запорожье на юго-востоке Украины — там, где он погиб, следует из текста. На этой неделе из Финляндии выехала машина скорой помощи, которая должна его забрать и репатриировать на родину.

«Мы действительно хорошо провели время»

Как рассказал изданию другой финский боец, он вместе с погибшим прибыл в Украину в марте 2022 года — вскоре после «массированной атаки России на военную базу Яворив» (город во Львовской области — «Газета.Ru»). По данным украинских властей, тогда погиб 61 человек, еще более 160 были ранены.

«Многие иностранные бойцы прошли подготовку на этой военной базе, и после российской атаки некоторые из них решили покинуть Украину.

Об этом, в частности, рассказал лейтенант запаса Ральф Сирен, воевавший на Украине», — говорится в публикации.

По словам сослуживца погибшего, который вернулся в Финляндию в начале 2023 года, они вместе воевали в Интернациональном легионе около трех месяцев.

«Хороший парень, эксцентричный, приятный. Мы действительно хорошо провели время, но он не рассказывал о причинах своей поездки в Украину. Я думаю, это было то же самое, что и для многих из нас — получить какой-то смысл в жизни», — предположил собеседник издания.

В свою очередь, отец погибшего сообщил, что его сын получил медаль за свои действия на передовой.

13 июня стало известно о первом случае гибели гражданина Финляндии в ходе боев на территории Украины. Уточнялось, что погибший входил в состав волонтерской группы военных медиков из стран Северной Европы Nordic combat medics. Члены этой группы оказывают медицинскую и гуманитарную помощь вблизи линии боевого соприкосновения.

Операция на Украине

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается на протяжении 477 дней — о ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о военной помощи.

К марту прошлого года ВС РФ контролировали около 27% территории Украины, но к декабрю эта цифра сократилась до 18%. Так, войска РФ почти полностью ушли из Харьковской области в сентябре и покинули Херсон в начале ноября.

В конце сентября четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли в состав РФ по итогам референдумов. В России осенью провели частичную мобилизацию, а на территории новых регионов в октябре объявили военное положение.

По последним данным ООН, Украину покинули порядка 8 млн беженцев, еще столько же стали внутренне перемещенными лицами.