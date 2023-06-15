Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. В одном из интервью в прошлом году он заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия российской армии в ходе спецоперации. После начала СВО музыкант переехал в Великобританию. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в СК запрос с целью проверить высказывания Гребенщикова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тверской районный суд Москвы оштрафовал лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», — рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что указанная сумма — это максимально возможный штраф для физлица, предусмотренный за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

В начале 2023 года член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направил в СК запрос с целью проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.

Тогда речь шла о прошлогоднем интервью музыканта, в котором он рассказал о направлении денег на помощь Украине и раскритиковал действия российской армии в ходе спецоперации.

Предположительно, поводом для депутатского запроса стало интервью Гребенщикова израильскому Channel 9, опубликованное в мае 2022 года. В частности, лидер «Аквариума» тогда назвал «фашизмом» действия российских властей в ходе военной спецоперации на Украине.

«Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм», — утверждал, в частности, Гребенщиков.

В том же интервью он рассказал, что один из его концертов в Берлине собрал €12 млн, и эту сумму он направил Украине. Позднее музыкант уточнил, что эти деньги не были его личным пожертвованием — их собрали на благотворительном фестивале Sound of Peace, где выступали и другие артисты. Гребенщиков добавил, что у него «никогда не было такой суммы».

Хамзаев отмечал, что подобные комментарии «не должны оставаться без реакции, которую требуют в обществе». «Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения», — указал парламентарий.

После начала СВО Гребенщиков уехал жить в Великобританию. Он пояснял, что считает Лондон «наиболее подходящим место для музыкальных записей».

В феврале прошлого года лидер «Аквариума» выступил против начала боевых действий на Украине. «Происходящее — подлинное безумие. Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они — позор России», — сказал Гребенщиков в одном из интервью.

До 2022 года музыкант вел программу «Аэростат», которая транслировалась на «Радио России». Сейчас эта передача выходит в интернете.