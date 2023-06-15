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Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. В одном из интервью в прошлом году он заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия российской армии в ходе спецоперации. После начала СВО музыкант переехал в Великобританию. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в СК запрос с целью проверить высказывания Гребенщикова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тверской районный суд Москвы оштрафовал лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», — рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что указанная сумма — это максимально возможный штраф для физлица, предусмотренный за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

В начале 2023 года член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направил в СК запрос с целью проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.

Тогда речь шла о прошлогоднем интервью музыканта, в котором он рассказал о направлении денег на помощь Украине и раскритиковал действия российской армии в ходе спецоперации.

Предположительно, поводом для депутатского запроса стало интервью Гребенщикова израильскому Channel 9, опубликованное в мае 2022 года. В частности, лидер «Аквариума» тогда назвал «фашизмом» действия российских властей в ходе военной спецоперации на Украине.

«Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм», — утверждал, в частности, Гребенщиков.

В том же интервью он рассказал, что один из его концертов в Берлине собрал €12 млн, и эту сумму он направил Украине. Позднее музыкант уточнил, что эти деньги не были его личным пожертвованием — их собрали на благотворительном фестивале Sound of Peace, где выступали и другие артисты. Гребенщиков добавил, что у него «никогда не было такой суммы».

Хамзаев отмечал, что подобные комментарии «не должны оставаться без реакции, которую требуют в обществе». «Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения», — указал парламентарий.

После начала СВО Гребенщиков уехал жить в Великобританию. Он пояснял, что считает Лондон «наиболее подходящим место для музыкальных записей».

В феврале прошлого года лидер «Аквариума» выступил против начала боевых действий на Украине. «Происходящее — подлинное безумие. Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они — позор России», — сказал Гребенщиков в одном из интервью.

До 2022 года музыкант вел программу «Аэростат», которая транслировалась на «Радио России». Сейчас эта передача выходит в интернете.

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