Плановая экономика и новая приватизация. Главное из выступления Набиуллиной на ПМЭФ-2023

Соблазн управлять структурной перестройкой российской экономики может привести к подавлению частной инициативы и возвращению к госплану, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Выступая на Петербургском экономическом форуме, она также заявила о возможности новой приватизации и о том, что стремление полагаться только на свои силы не всегда бывает правильным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Банк России, а худшие прогнозы не оправдались. Об этом в четверг, 15 июня, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она добавила, что структурная перестройка — это точно не про то, чтобы сделать большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат и госдолга.

«Извините, Центральный банк опять о рисках»

Набиуллина отметила, что главным фактором пристраивания экономики стала «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными». Правительство и Центробанк, в свою очередь, оказали поддержку нуждающимся компаниям.

Но, несмотря на успехи, перестройка экономики сопряжена с определенными рисками, отметила глава ЦБ.

«Извините, Центральный банк опять о рисках. Что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики», - заявила глава ЦБ.

По ее словам, на первый взгляд, это может показаться невозможным, потому что в стране рыночная экономика. Но, для возвращения к госплану государству достаточно у себя сконцентрировало право принимать решение, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы.

«Это частный сектор должен принимать решение, куда и что перенаправить, а государство должно создать для этого условия», - отметила глава ЦБ.

Она пояснила, что если бюджетные расходы на производство и проекты значительной растут, у предпринимателя может возникнуть соблазн «добежать и получить льготы», вместо того чтобы повышать производительность и конкурентоспособность.

«Конфигурация мировой экономики меняется»

По оценкам Набиуллиной, в России сегодня нет риска недооценки роли государства в экономике, но существует риск недооценки частного бизнеса. «Поэтому нужно нам внимательно относиться к этому вопросу», — призвала председатель Банка России.

Она также заявила о необходимости приватизации в РФ, в том числе для развития частной инициативы.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», — подчеркнула она.

По ее словам, в мировой экономике происходит фрагментация, и это является системным изменением.

Следствием трансформации мировой экономики будет вычет из глобального роста и замедление технологического прогресса, полагает глава ЦБ.

«Мы должны учитывать этот риск. Это будет иметь последствия и для внутренней политики, не только для внешней. Мы видим, что уже много стран активно применяют промышленную политику для того, чтобы проводить либо импортозамещение, либо вернуть производство в свою страну», — рассказала Набиуллина.

Касаясь темы санкций, глава Центробанка отметила, что несмотря на их введение, необходимо продолжить работу по интеграции и взаимодействию с другими странами, их компаниями и инвесторами.

«Может быть, это звучит контринтуитивно — на нас такие санкции, у всех желание закрыться, может показаться, что надо полагаться на собственные силы — но, на мой взгляд, это неправильно», — сказала она, уточнив, что это относится и к финансовой сфере.

Возвращение в страну пессимистов — основной KPI

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов в своем выступлении признал: российские власти не ожидали, что отечественный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании.

«Бизнес быстро адаптировался, в том числе заняв место иностранных компаний, которые ушли. Мы не ожидали, что это так быстро произойдет.

Если посмотреть по индексу уверенности бизнеса, то он вырос. Если год назад — около 48%, то сейчас — 54%», — сообщил министр.

По его мнению, термин структурной трансформации надо применять и к бюджету. «Потому что у нас много что есть трансформировать», — пояснил глава ведомства.

Силуанов добавил, что бюджетная политика должна быть сбалансированной. Кроме того, он назвал «возвращение в страну пессимистов» основным KPI для российской экономики.

«KPI — задача, чтобы пессимисты вернулись», — сказал министр финансов.

Помощник президента РФ Максим Орешкин уточнил, что «почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись». «Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», — отметил он.

«Скупать западные активы ниже себестоимости»

На этом фоне газета Financial Times утверждает, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать закон, позволяющий государству покупать западные активы по цене ниже себестоимости.

Предполагается, что этот закон даст государству приоритетное право покупать любые западные активы со «значительной скидкой». Также он обяжет новых владельцев вывести 20% компании на российский фондовый рынок, следует из публикации.

«Экономическая команда Путина, по словам источников FT, хотела, чтобы угроза национализации стала частью подхода «кнут и пряник».

Он направлен на наказание западных стран, захватывающих российские активы, и поощрение тех, кто играет по правилам Кремля», — отмечается в материале.