Военная операция на Украине. День 468-й

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Военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением «грязной бомбы», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3-я служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении спецслужбы РФ.

ФСБ также утверждает, что ведомством Буданова «разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей».