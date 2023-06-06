Военная операция на Украине. День 468-й

Военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением «грязной бомбы», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3-я служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении спецслужбы РФ.
ФСБ также утверждает, что ведомством Буданова «разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей».
Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности в связи с разрушениями на Каховской ГЭС.
«Зеленский <...> в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал на своей странице в Twitter глава СНБО Алексей Данилов.
Каховская ГЭС — справка «Газеты.Ru»
◾️ Строительство Каховского гидроузла началось в 1950 году согласно постановлению Совмина СССР;
◾️ Строило Каховскую ГЭС строительно-монтажное управление «Днепрострой»;
◾️ Монтаж первой турбины был завершен 18 октября 1955 — это официально «день рождения» станции;
◾️ Объект был отнесен советской пропагандой к Великим стройкам коммунизма;
◾️ Город Новая Каховка возник изначально для строительства и обслуживания ГЭС;
◾️ На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек и несколько сотен единиц строительной техники;
◾️ С конца февраля 2022 года станция взята под контроль подразделениями Вооруженных сил РФ;
◾️ Разрушение Каховской ГЭС может в теории создать угрозу для Запорожской АЭС, использующей воду для охлаждения реакторов;
◾️ При отступлении из Херсона осенью 2022 года автомобильный мост возле ГЭС был взорван российскими войсками.
В Херсоне после затопления некоторых улиц водой с прорванной Каховской ГЭС прохожие замечают бобров — «Инсайдер UA»
Группировка «Восток» Вооруженных сил РФ отбила атаку украинских войск на южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков, два БМП, девять броневиков и неназванное количество солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ
⚡️Ночной брифинг МО РФ:
В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления.
◾️ Понеся накануне большие потери, ВСУ переформировали остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада.
◾️ Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.
◾️ По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.
◾️ В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.
◾️ Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.
Около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
Кроме того, после разрушения Каховской ГЭС могут начаться проблемы с водоснабжением Крыма.
Третью версию разрушения 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС передает Mash.
«В настоящий момент происходит каскадное разрушение станции, причина в старых повреждениях. <...> Уровень воды ниже по течению станции уже поднялся на 2,5 метра», — говорится в сообщении Telegram-канала.
«Вероятно, в результате подрыва ВС Украины Каховской ГЭС и после затопления первой линии нашей обороны, минных полей на левом берегу Днепра — противник получит возможность произвести высадку десанта», — сообщает Telegram-канал «Романов Лайт».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что разрушение Каховской ГЭС пока не представляет критической опасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.
«Пока никакой критической опасности для АЭС не представляет. Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС», — пояснил общественный деятель.
Он добавил, что речь идет о должном обеспечении Запорожской АЭС необходимыми объемами воды.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, работала система ПВО.
Ночью в результате артиллерийских ударов ВСУ разрушились задвижки дамбы Каховской ГЭС, вода прорвала плотину и бесконтрольно идет вниз по течению Днепра, заявили местные власти.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил ТАСС, что задвижки ГЭС разрушены. По его словам, эвакуировать жителей Новой Каховки пока не нужно.
«Готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет», — подчеркнул градоначальник. Все коммуникации в Новой Каховке действуют, добавил он.
«Вода до Днепровского проспекта не поднялась. У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», — подытожил Леонтьев.