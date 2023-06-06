Власти Украины поставили УПЦ новый ультиматум по освобождению лавры

Комиссия украинского Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре, 79 объектов которой возвращаются в госсобственность. Монахи Украинской православной церкви должны покинуть территорию обители в течение трех рабочих дней. Представители монастыря отказались от получения акта приема-передачи имущества. В РПЦ считают, что украинские власти могут прибегнуть к силовому захвату лавры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре, передает ТАСС во вторник, 6 июня.

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны освободить помещения обители в течение трех дней, заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

«Комиссия подписала акт приема-передачи государственного имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра». После того, как заповедник направил требование УПЦ о безотлагательном освобождении [помещений монастыря], прекращении использования и возвращении заповеднику его имущества, последняя [УПЦ] должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать», — написал он в Telegram-канале.

Ткаченко добавил, что в случае отказа УПЦ выполнить это требование министерство подаст в суд для «устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом».

По его словам, представители монастыря отказались от получения акта приема-передачи имущества. Всего комиссия проверила 79 объектов лавры, которые возвращаются в госсобственность.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В конце марта 2023 года украинские власти разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру. Те отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.

1 апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

В помещении на территории монастыря, где он проживает, прошел обыск. Позднее суд поместил митрополита под домашний арест на 60 суток.

На этом фоне начала работу комиссия Минкульта, в задачи которой входили опись имущества лавры и передача его музею-заповеднику. Однако прихожане УПЦ, протестуя против решения властей, собирались в монастыре и блокировали работу комиссии, не пропуская ее представителей в помещения обители.

На территории лавры возникали потасовки, несколько верующих были задержаны полицией по обвинению в хулиганстве.

Позднее комиссия стала приходить в монастырь в сопровождении полиции и спецназа, на территории лавры был введен пропускной режим: полиция стала проверять у входящих паспорта и фотографировать их.

Комментируя ситуацию, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что украинские власти в ближайшее время могут прибегнуть к силовому захвату Киево-Печерской лавры.

По его оценкам, такой исход событий кажется наиболее вероятным, если монахи УПЦ не захотят покинуть обитель.

«Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр [Ткаченко]. Как показывает практика, суды на Украине давно перестали быть беспристрастными и независимыми, за редким исключением», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви

На Украине поставлена задача полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны.

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин.

Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.