В Минобороны придумали способ «повысить качество» оповещения о мобилизации

Минобороны разработало проект постановления, согласно которому предлагается оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС-рассылку. Сообщение должно прийти на номер, указанный на портале «Госуслуг». Эти изменения должны «сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество», предполагают в ведомстве. Ранее в МО предложили ставить людей на воинский учет и снимать с него без личной явки в военкомат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В министерстве обороны РФ предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации.

В частности, в ведомстве считают необходимым оповещать мобилизованных через СМС-рассылку, следует из проекта постановления.

В документе говорится, что обычная повестка будет продублирована в электронном виде «в личные кабинеты граждан» в общедоступном реестре «направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток».

Уведомлять о направлении повесток предлагается в личном кабинете на «Госуслугах», личном кабинете налогоплательщика и по СМС. При этом будет использоваться телефонный номер призывника, который зафиксирован на «Госуслугах», указали в Минобороны.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

Согласно действующим нормам, для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки, пишет ТАСС.

Когда и как будут работать электронные повестки

В апреле в России приняли закон об электронных повестках, который предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не пришел по ним в военкомат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

Если у призываемого нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит повестку традиционным способом. Таким образом, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, передает РБК.

После принятия этого закона Минобороны предложило разрешить ставить людей на воинский учет и снимать с него без личной явки в военкомат.

Предполагается, что уведомлять об этом также будут через порталы государственных и муниципальных услуг. По оценке Минцифры, в полном объеме реестр заработает не раньше осеннего призыва на срочную службу.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков утверждал, что веерных рассылок электронных повесток в ходе весеннего призыва не будет. Он добавил, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме. Весенний призыв завершится 15 июля.

В середине мая, как сообщали в Минобороны, украинские провокаторы начали рассылать электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных.

В российском Национальном центре управления обороной тогда разъяснили, что рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена действующим законодательством РФ.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении призыва и выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было.