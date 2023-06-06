Планировали вывести из строя только один газопровод: новые версии теракта на «Северных потоках»

ЦРУ и администрация президента США еще в июне прошлого года знали, что Украина якобы готовит подрыв «Северных потоков», пишет The Washington Post. Эти планы американцам сообщила одна из европейских разведок, впоследствии ЦРУ поделилось ими с Германией и еще несколькими союзниками в Европе. Изначально Киев якобы планировал вывести из строя только один газопровод — «Северный поток --1», — сразу после учений НАТО Baltops. Однако в итоге ВСУ перенесли операцию на сентябрь, источники WP не исключают, что власти в Киеве узнали, что сведения просочились к западным разведслужбам.

Администрация американского президента Джо Байдена и, в частности, ЦРУ знали о готовящемся теракте на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» как минимум за три месяца до инцидента. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на масштабную утечку секретных данных Пентагона и разведки США весной этого года.

«За три месяца до того, как диверсанты взорвали газопровод «Северный поток», администрация Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные планировали тайную атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему ВСУ», — говорится в публикации.

По информации издания, еще в июне 2022 года некая европейская разведка собрала данные о готовящейся диверсии и передала их ЦРУ. Эти сведения, как пишет WP, являются сегодня наиболее конкретными доказательствами причастности Киева к взрыву газопроводов.

Секретный отчет, который получило ЦРУ, основывался на информации, полученной европейцами от осведомителя на Украине. Источники The Washington Post утверждают, что подлинность этих сведений не могла быть оперативно подтверждена. Несмотря на это, Вашингтон поделился данными о готовящемся теракте с Германией и еще несколькими союзниками из Европы.

Авторы публикации делают выводы, что руководство западных разведок еще летом прошлого года активно обсуждало возможную диверсию и имело все основания подозревать Киев.

Издание отмечает, что украинские военные планировали взорвать трубы еще прошлым летом, сразу после окончания учений НАТО Baltops, проходивших в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022-го. Однако они отказались от этих планов и перенесли операцию. Конкретные причины этого переноса не называются.

При этом летние планы ВСУ, которые были отменены, несколько отличаются от выводов, к которым пришли немецкие следователи, расследующие диверсию. Напомним, в Берлине пришли к выводу, что группа из шести украинцев с поддельными паспортами арендовала через подставную польскую компанию парусную яхту «Андромеда» и вышла на ней из порта немецкого курортного города Вернемюнде. После чего водолазы заложили взрывчатку на обоих трубопроводах.

В данных, полученных ЦРУ в июне 2022-го говорится, что диверсанты планировали вывести из строя «Северный поток — 1», но нет ни слова о подрыве второй ветки трубопровода.

В Вашингтоне изначально скептически отнеслись к полученной из Европы информации, поскольку передавший ее источник еще не успел зарекомендовать себя как надежный. Однако союзники США из ЕС сочла сведения заслуживающими доверия.

Собеседники WP из администрации Байдена отметили, что именно тот факт, что информация о готовящемся теракте попала к ЦРУ и их европейским коллегами, могла послужить причиной переноса операции Киевом.

Газопроводы были взорваны 21 сентября 2022 года. В итоге оказались повреждены три из четырех ниток, работоспособной осталась лишь одна труба «Северного потока — 2». Москва неоднократно заявляла, что считает организаторами и исполнителями данного теракта западные страны. Президент Владимир Путин говорил, что за взрывами стоят «англосаксы», а его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что на подобную операцию способны лишь немногие спецслужбы. В версию о причастности Киева российские власти не верят и подчеркивают, что президент Байден и замгоссекретаря США Виктория Нуланд прямым текстом заявляли о необходимости физического уничтожения трубопроводов.

В феврале американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах, Пентагоне и Белом доме сообщил, что теракт на газопроводах подготовили и реализовали США при поддержке норвежских военных.

Согласно этому расследованию, диверсию начали готовить еще до начала спецоперации на Украине в конце 2021 года. Соответствующее указание исходило непосредственно от Байдена. В июне 2022-го американские военные водолазы под прикрытием тех же учений Baltops заложили заряды с дистанционными взрывателями на трубы в районе датского острова Борнхольм. А в сентябре их привели в действие с помощью брошенного с норвежского разведывательного самолета морского буя.