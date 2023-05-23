«Мы будем уважать решение суда». Санду заявила, что Путина арестуют, если он приедет в Молдавию

Молдавские правоохранители в соответствии с решением Международного уголовного суда арестуют президента РФ Владимира Путина в случае его визита в республику, заявила президент Молдавии Майя Санду. Она также рассказала о «многочисленных попытках дестабилизировать республику» якобы со стороны Москвы. В Совфеде уже отреагировали на ее слова. Путин последний раз был в Кишиневе в ноябре 2008 года, когда занимал пост премьер-министра России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Молдавские правоохранители, согласно решению Международного уголовного суда (МУС), арестуют президента РФ Владимира Путина в случае его визита в республику. Об этом во вторник, 23 мая, заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — сказала она в интервью Euronews Romania, отвечая на соответствующий вопрос.

Молдавский лидер также утверждает, что республике сейчас «ничего не угрожает, потому что война, начатая Россией, находится за границей». Кроме того, Санду рассказала о «многочисленных попытках дестабилизировать республику и о действиях РФ на территории Молдавии».

В том же интервью она затронула тему непризнанного Приднестровья. По ее оценкам, «Приднестровский регион выигрывает от режима свободного передвижения, как и остальная часть страны». Две трети молдавского экспорта, добавила Санду, идет в страны Евросоюза.

Путин последний раз был в Молдавии в ноябре 2008 года. Будучи премьер-министром РФ, тогда он поучаствовал в заседании Совета глав правительств стран — участников СНГ, который прошел в Кишиневе, напоминает ТАСС.

В статусе президента Путин посещал Молдавию более 20 лет назад — в октябре 2002 года, когда там состоялся саммит Содружества независимых государств.

Как утверждает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, у СК РФ «есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России и объявить ее в международный розыск».

«Похоже у гражданки Румынии госпожи М. Санду, занимающей пост президента Молдовы, что-то с головой. <...> Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависимы от Москвы», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Об ордере МУС

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

20 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности Путина и Львовой-Беловой нет.

19 мая МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции других стран.

«МУС выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконный вывоз украинских детей. Но действительно ли российский президент находится в опасности? Чем он рискует? На самом деле, не так уж и многим, пока он остается в России, потому что РФ не является участником Римского статута», — отмечает французское издание Midi Libre.

Как пишет британская газета The Guardian, «поскольку Россия не признает МУС и не выдает своих граждан, крайне маловероятно, что Путин или Львова-Белова будут переданы под юрисдикцию суда в обозримом будущем».

«Понятно, что Европа и США ищут способы привлечь российского президента к ответственности. МУС бессилен, и в этом виноваты именно те государства, которые в Нюрнберге писали историю права. Россия, а также США, Франция и Великобритания отказываются принять международную судебную практику, которая касается военной агрессии.

Именно тогда, когда дело заходит о преступлениях против мира, как это раньше называлось, у Гааги связаны руки.

Причиной является политика применения силы. Вашингтон, Лондон и Париж хотели бы сами решать, когда применять военную силу, и не подчиняться при этом международному контролю. Точно так же, как американцы и британцы во время нападения на Ирак, которое началось 20 лет назад», — говорится в материале немецкого журнала Der Spiegel.