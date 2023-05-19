Россия объявила в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина. У него нет особых примет

МВД РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ведомственной базе разыскиваемых указано, что Хан — 59-летний уроженец шотландского Эдинбурга. По какой статье его разыскивают, не указано. Кого из сотрудников Гаагского суда преследуют в России — в материале «Газеты.Ru».

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлен в розыск в РФ, следует из базы данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Хана.

В карточке указано, что Хан – уроженец Эдинбурга, ему 53 года. По какой статье его разыскивают, не уточняется. Также в карточке не перечислены особые приметы прокурора МУС.

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17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда отмечалось, что Путин и Белова «предположительно, несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По данным МУС, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.

В Москве решения и деятельность МУС не признают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса уголовного суда «возмутительной и неприемлемой».

«Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — заявил он.

Российский омбудсмен на свой арест отреагировала иронически: «Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram-канале отметил, что «суд встал на путь самоликвидации».

«России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС», — добавил Клишас.

Что такое МУС и почему его решения не признает Москва Международный уголовный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Располагается в Гааге (Нидерланды). МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут... Читать дальше

Через три дня после выдачи ордера, 20 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

«В действиях прокурора МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений», — отмечал СКР.

В следкоме отметили, что уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой носит незаконный характер, потому что оснований для их привлечения к уголовной ответственности нет, поскольку они пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

11 мая Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины назвал МУС марионеткой в руках коллективного Запада. По его мнению, постановление об аресте Путина — инструмент давления на Россию.

«В данной ситуации считаем, что этот международный орган по сути представляет собой марионетку в руках так называемого коллективного Запада, который использует его для своих целей, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну. Это не удастся», — заявил Песков.

По словам Пескова, некоторые государства, которым не хватает суверенитета, «чисто гипотетически могут быть заинтересованы в выполнении этого приказа», если им представится возможность. Однако такую возможность, отметил Песков, представить трудно.