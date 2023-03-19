«С кем вы будете вести переговоры?»: как в мире встретили новости об ордере МУС на арест Путина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению министра юстиции Германии Марко Бушмана о намерении арестовать президента РФ Владимира Путина, если тот прибудет на территорию ФРГ. Немецкий чиновник заявил, что готов выполнить постановление Международного уголовного суда. В Кремле заявили, что Москва не признает никакие решения МУС, считая их «юридически ничтожными». Прокомментировали решение суда президент Сербии Александр Вучич и премьер Камбоджи Хун Сен.

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ проверит с юридической точки зрения слова главы Минюста ФРГ Марко Бушмана об аресте российских граждан на территории Германии. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщает РИА Новости.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», — говорится в публикации.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман ранее заявил в интервью газете Die Zeit, что готов арестовать президента РФ Владимира Путина, если «его нога ступит на немецкую территорию».

«МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ», — добавил Бушман.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее поддержал решение МУС по поводу ордера на арест Путина. По словам главы немецкого правительства, Международный уголовный суд расследует военные преступления, а «выше закона не может быть никто».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 марта, что Москва не признает никакие решения МУС, считая их незначительными с точки зрения законного веса.

«Считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем», — сказал он.

Председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в свою очередь заявил, что решение МУС об аресте президента РФ Владимира Путина является «психологической атакой», нацеленной «на моральное состояние российского общества».

По его мнению, не нужно уделять слишком много внимания решению структур МУС, юрисдикцию которого Российская Федерация не признает.

«Так или иначе это становится рекламой абсурдной и враждебной акции Запада», — добавил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС, и поэтому не несет по нему обязательств. «А возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала также она.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой», — говорил еще 17 марта Дмитрий Песков.

Отреагировали на решение МУС арестовать Владимира Путина за границей и другие иностранные политики – не только представители ФРГ. Президент Сербии Александар Вучич заявил 19 марта, что ордер МУС «отрезает для Запада пути диалога с Россией».

close 100% Александр Вучич Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

«Мой вопрос: супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжких военных преступлениях, а с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это?» — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, ордер МУС на арест Путина «не был мудрым решением» и будет иметь негативные политические последствия.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в свою очередь назвал «шокирующим политическим событием» решение Международного уголовного суда. По его мнению, оно будет иметь масштабные геополитические последствия в Европе и во всем остальном мире.

«Президент Путин — лидер ядерной державы с тысячами единиц ядерного оружия», — добавил Хун Сен.

МУС был создан на основании Римского статута 1998 года. В число стран, не являющихся участниками статута, входят РФ (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).