Военная операция на Украине. День 454-й

8:36

В изнасиловании двух малолетних девочек в Новосибирске подозревают экс-бойца ЧВК «Вагнер» — Baza

Инцидент произошел неподалеку от школы девочек на Разъездной улице. Школьницы рассказали, что возле образовательного учреждения к ним подошел мужчина в возрасте 30-40 лет, который потребовал пройти за ним, угрожая достать пистолет и гранату. Когда дети отошли за гаражи, злоумышленник изнасиловал их.

Предполагаемым педофилом оказался, предварительно, бывший боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ш. По данным источника, за несколько дней до происшествия у мужчины закончился контракт. Россиянин уже дал признательные показания.