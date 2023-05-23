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Политика

Военная операция на Украине. День 454-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 454-й день

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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО

Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО

Константин Михальчевский/РИА Новости
Армия и силовые структуры РФ продолжают зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также в Борисовском районе Белгородской области с БПЛА было сброшено взрывное устройство. Американский генерал в отставке Марк Гертлинг заявил, что действия диверсионно-разведывательной группы в регионе могут указывать на начало украинского контрнаступления. В ночь на 23 мая в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:40

Подразделения группировки войск «Запад» сорвали попытку переброски стратегических резервов ВСУ на купянском направлении — ТАСС

8:36

В изнасиловании двух малолетних девочек в Новосибирске подозревают экс-бойца ЧВК «Вагнер» — Baza

Инцидент произошел неподалеку от школы девочек на Разъездной улице. Школьницы рассказали, что возле образовательного учреждения к ним подошел мужчина в возрасте 30-40 лет, который потребовал пройти за ним, угрожая достать пистолет и гранату. Когда дети отошли за гаражи, злоумышленник изнасиловал их.

Предполагаемым педофилом оказался, предварительно, бывший боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ш. По данным источника, за несколько дней до происшествия у мужчины закончился контракт. Россиянин уже дал признательные показания.

8:31

РФ может продолжать вести боевые действия, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль, передает газета Die Welt.

«Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — сказал он.

Каль также сообщил, что немецкая разведка понимала, что РФ начнет СВО, еще за две недели до 24 февраля 2022 года.

8:28

Украинские военные из двух бригад пытались вернуть утраченные позиции на лиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

8:14

«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти», — сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

8:11

Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:05

ТАСС: Воздушную тревогу, объявленную в ночь на 23 мая в некоторых регионах Украины, отменили, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены прозвучали в Днепропетровской области, затем — в Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

8:02

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг назвал удары ВСУ по Белгородской области и проникновение ДРГ в Россию признаками начавшего контрнаступления.

Американский военный в своем Twitter рассказал о нескольких типах маневров, которые предшествуют наступлению.

Первый из них — вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), чтобы вызвать панику. Второй тип — создание «видимости атаки», чтобы замаскировать настоящий удар.

По словам Гертлинга, события в Белгородской области могут и не быть подобными маневрами.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий в рамках СВО на Украине и другими новостями.

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