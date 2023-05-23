Военная операция на Украине. День 454-й

Подразделения группировки войск «Запад» сорвали попытку переброски стратегических резервов ВСУ на купянском направлении — ТАСС
В изнасиловании двух малолетних девочек в Новосибирске подозревают экс-бойца ЧВК «Вагнер» — Baza
Инцидент произошел неподалеку от школы девочек на Разъездной улице. Школьницы рассказали, что возле образовательного учреждения к ним подошел мужчина в возрасте 30-40 лет, который потребовал пройти за ним, угрожая достать пистолет и гранату. Когда дети отошли за гаражи, злоумышленник изнасиловал их.
Предполагаемым педофилом оказался, предварительно, бывший боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ш. По данным источника, за несколько дней до происшествия у мужчины закончился контракт. Россиянин уже дал признательные показания.
РФ может продолжать вести боевые действия, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль, передает газета Die Welt.
«Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — сказал он.
Каль также сообщил, что немецкая разведка понимала, что РФ начнет СВО, еще за две недели до 24 февраля 2022 года.
Украинские военные из двух бригад пытались вернуть утраченные позиции на лиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти», — сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ТАСС: Воздушную тревогу, объявленную в ночь на 23 мая в некоторых регионах Украины, отменили, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
Сирены прозвучали в Днепропетровской области, затем — в Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг назвал удары ВСУ по Белгородской области и проникновение ДРГ в Россию признаками начавшего контрнаступления.
Американский военный в своем Twitter рассказал о нескольких типах маневров, которые предшествуют наступлению.
Первый из них — вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), чтобы вызвать панику. Второй тип — создание «видимости атаки», чтобы замаскировать настоящий удар.
По словам Гертлинга, события в Белгородской области могут и не быть подобными маневрами.