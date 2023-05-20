Военная операция РФ на Украине. День 451-й

08:59

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Штаты обсудят с союзниками, какие страны будут поставлять Украине самолеты — ТАСС.

По его словам, в ближайшие месяцы будет проводиться подготовка украинских пилотов. «Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — пояснил Салливан.