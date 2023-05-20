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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 451-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 451-й день

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Никита Цицаги/NEWS.ru/Global Look Press
В Киеве минувшей ночью прозвучали более 10 взрывов, передает ТАСС. ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности, сообщили в ДНР. Британия будет вместе со своими союзниками в лице Бельгии, Дании, Нидерландов и США добиваться передачи Украине истребителей, заявил глава британского правительства Риши Сунак. Детали по вопросу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:09

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил об обстреле оживленного участка дороги со стороны ВСУ — РИА Новости.

09:08

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил России нанесли серию ударов возмездия по позициям украинской армии в Черниговской и Сумской областях, утверждает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

09:07

Консультант в сфере обороны Марк Чассильян заявил, что передача истребителей F-16 ВСУ станет логистическим кошмаром для Киева, сообщает телеканал France 24.

По его словам, вместе с истребителем поставляется несколько видов оборудования, однако сейчас нет гарантии, что оно будет доступно. Также существует проблема с вооружением, которое самолеты будут нести. «Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки», — указал он.

09:04

ВСУ утром нанесли удар по Мариуполю, пострадавших нет, сообщили в силовых структурах ДНР — ТАСС.

09:02

И.о. главы Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что власти королевства обсуждают план подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16, передает Ritsaus Bureau.

«Теперь мы можем двигаться вперед и предпринять совместные усилия для переподготовки украинских пилотов, чтобы они также могли летать на F-16. Я со всей определенностью ожидаю, что все будет готово в предельно сжатые сроки», — сказал он, добавив, что окончательная модель подготовки будет определена в июне.

08:59

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Штаты обсудят с союзниками, какие страны будут поставлять Украине самолеты — ТАСС.

По его словам, в ближайшие месяцы будет проводиться подготовка украинских пилотов. «Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — пояснил Салливан.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
08:58

Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО следует отложить по нескольким причинам — Foreign Policy.

Он считает, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу сорвет процесс политического урегулирования конфликта. Кроме того, по мнению эксперта, это также убедит Россию в правильности своего курса.

Такой шаг, по словам Дени, подорвет принципы военного блока, учитывая «уровень демократических основ на Украине и ее приверженности западным ценностям».

08:56

Джейк Салливан заявил, что Вашингтон при оказании военной помощи Киеву пытается избежать начала третьей мировой войны — ТАСС.

«Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — сказал он.

08:53

Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира в Риме.

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — заявила Калинина после матча.

08:51

В Польше была найдена боеголовка, предположительно, ракеты, обломки которой удалось найти под городом Быдгощ в апреле — об этом со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Павла Шрота сообщает Polsat.

«Обнаружена боеголовка российской ракеты», — утверждает Шрот. Он добавил, что ракета является особенной, потому что ее сделали из бетона. По его словам, взрывчатки в ней не было.

«Что касается боеголовки — она найдена, ее осматривают соответствующие учреждения», — подчеркнул Шрот.

08:49

Соединенные Штаты не поддерживают атаки по целям, находящимся на территории России, заявил помощник президента США Джейк Салливан — РИА Новости.

«Буквально вчера президент Байден проинформировал своих коллег по G7 о том, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов пилотированию истребителей четвертого поколения, что включает F-16», — отметил Салливан.

Он добавил, что все вооружение, которое получает Украина, поставляется с условием, что оно не будет использоваться для нанесения ударов по территории России. На таких же условиях будут предоставляться истребители F-16 любой страной.

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Джейк Салливан

Susan Walsh/AP
08:45

ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР, нанеся артиллерийский удар по Горловке, сообщили в представительстве республики.

Уточняется, что в 8:05 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов из артиллерии калибра 152 мм — ТАСС.

08:44

Страны Запада готовятся к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются победы на поле боя, утверждает китайская газета Global Times.

По данным издания, лидеры европейских государств надеются на скорое завершение конфликта, так как население этих стран не желает, чтобы бюджеты тратились на помощь Украине.

«Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление <...> это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить», — пишет автор публикации.

08:39

Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 на текущем этапе не являются самым необходимым Киеву оружием — РИА Новости.

Он подчеркнул, что истребители F-16 не входят в набор вооружения, необходимого Украине для проведения контрнаступления, в отличие от РСЗО HIMARS и снарядов для артиллерии. «По нашему мнению, прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало. Мы полагаем, что сможем дать то, что им [украинцам] будет нужно в будущем», — сказал Салливан.

«Наш подход к предоставлению вооружений, материалов, обучению украинцев отвечал потребностям конфликта. F-16 не являются частью этого набора. И президент дал понять, что для целей этого контрнаступления потенциал F-16 в сравнении с другими [вооружениями] не был во главе списка», — отметил он.

08:38

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не является организатором поездки украинского лидера Владимира Зеленского на проходящий в Японии саммит G7 — ТАСС.

«Что касается того, как он [Зеленский] добирается сюда, я оставлю этот вопрос украинской стороне, скажу лишь, что Соединенные Штаты не являются той стороной, которая доставляет его сюда», — сказал он.

По его словам, американский президент Джо Байден «с нетерпением ждет» возможности лично поговорить с Зеленским. При этом Салливан отметил, что официального объявления о запланированной встрече украинского лидера с главой администрации Соединенных Штатов у него пока нет.

08:36

Российская армия изменила тактику и модернизировала вооружение, тем самым создавая проблемы для ВСУ, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании.

Согласно данным института, Минобороны РФ усовершенствовало разведывательно-ударный комплекс российской артиллерии. Отмечена работа российских средств радиоэлектронной борьбы, которые уничтожают до 10 тыс. украинских беспилотников в месяц.

Отмечается повышенная эффективность российских ПВО, которые практически полностью нейтрализуют угрозу ракет РСЗО Himars. «Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в обороне», — следует из текста.

08:32

Танковые и артиллерийские подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи с позывным «Обь». Он отметил, что взаимодействие происходит слаженно и в качестве примера привел один бой.

«Противник тремя снарядами пытался поразить нашу машину <…> и чтобы убрать машину и ее не добили дальше, мы быстро связались с нашими танкистами», — сказал командир. По его словам, танкисты оперативно прибыли на место и помогли эвакуировать машину.

08:30

Процесс передачи Крыма Украинской Советской Социалистической Республике в 1954 году не был юридически оформлен, для отмены этого решения не потребуется много времени — такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

08:28

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местный житель в Краснояружском районе потерял ногу после того, как наступил на мину, идя на рыбалку:

08:26

08:21

Байден хочет обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии — ТАСС.

08:20

МО РФ сообщило, что в войска ВДВ в зоне СВО поступило обмундирование нового поколения — ТАСС.

08:18

Мариупольские ветеринары рассказали, как спасли раненных из-за обстрелов людей — ТАСС.

08:17

Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества — ТАСС.

08:16

Президент США Джо Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей — ТАСС.

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Президент США Джо Байден

Jonathan Ernst/Reuters
08:14

ВСУ за восемь месяцев провели около 20 тренировок по форсированию Днепра для захвата ЗАЭС — ТАСС.

08:13

Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна продолжает морально поддерживать Украину и оказывать ей невоенную помощь, однако не может при этом не учитывать влияние России на Ближнем Востоке --.ТАСС.

08:11

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут уважать любое решение союзников о поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 — ТАСС.

08:10

Президент США Джо Байден намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. В него войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения, сообщает Politico.

08:09

СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Черниговской областях Украины — ТАСС.

08:08

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли населенные пункты ДНР — ТАСС.

08:07

В Киеве и ряде областей Украины минувшей ночью объявляли воздушную тревогу. В столице страны прозвучали более 10 взрывов — ТАСС.

08:05

Британия будет вместе со своими союзниками в лице Бельгии, Дании, Нидерландов и США добиваться передачи Украине истребителей, написал в Twitter глава британского правительства Риши Сунак.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Henry Nicholls/Pool/Reuters
08:03

ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:02

Российские войска уничтожили солдат ВСУ, когда они пытались провести разведку в районе Новоселовки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев — РИА Новости.

08:01

Детали по вопросу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 451-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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