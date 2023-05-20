В Киеве рассчитывают на «очень важные решения» саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7. В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции. Зеленский намерен провести ряд двусторонних встреч и поучаствовать в заседании G7 по Украине. Bloomberg сообщал, что Зеленский направил президенту Бразилии Луле да Силве предложение о встрече на полях саммита, однако тот ему не ответил.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите G7 (Группы семи) в Хиросиме. Он прилетел на французском правительственном самолете из аэропорта Джидды в Саудовской Аравии, где 19 мая участвовал в саммите Лиги арабских государств.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал президент в Telegram-канале.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов говорил, что личное присутствие Зеленского необходимо, поскольку на встрече примут «очень важные» решения. Тем не менее, изначально предполагалось, что президент выступит по видеосвязи. По информации МИД Японии, Зеленский «выразил сильное желание лично участвовать в саммите», и правительство страны приняло это предложение.

По данным источников Reuters и Politico, президент США Джо Байден на полях саммита может объявить о $375 млн военной помощи Киеву — это может произойти после встречи с Зеленским.

Программа визита

Ожидается, что в ходе визита украинский президент примет участие в сессии саммита, посвященной конфликту на Украине. Она пройдет утром 21 мая. Газета The Sankei со ссылкой на правительство Японии пишет, что Зеленский примет участие в расширенной встрече с лидерами восьми приглашенных стран, включая Индию и Южную Корею.

Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Зеленский также может провести личную встречу с Байденом, сообщал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Украинское издание «Страна» сообщает, что Зеленский уже встретился с британским премьером Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджией Мелони. Президент Украины сообщил, что они «скоординировали позиции перед участием в саммите».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что украинский президент особенно желает встречи с премьером Индии Нарендрой Моди. Она может состояться 20 мая.

В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского

Bloomberg также пишет, что Зеленский направил предложение о встрече на полях саммита бразильскому коллеге Луле да Силве.

«Зеленский официально запросил встречу с Лулой, который, по словам бразильских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, еще не ответил», — пишет агентство.

Источник издания среди чиновников Бразилии отмечает, что у президента страны нет препятствий для переговоров с Зеленским, но диалог «не должен быть навязан». Он также назвал внезапное присутствие украинского президента на саммите потенциальной «ловушкой» для участников, не входящих в G7.

Президент Бразилии ранее неоднократно высказывался о военных действиях на Украине, выступая с обвинениями в адрес западных стран и предлагая Киеву уступить Крым. В Белом доме, комментируя его слова, заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты». МИД Украины называл позицию бразильского президента «не соответствующей реальному положению вещей».

О чем уже договорились на саммите

Страны G7 опубликовали совместное итоговое заявление за день до окончания саммита в Хиросиме, 20 мая. Оно вышло сразу после прибытия в Японию президента Украины.

В частности, участники саммита пообещали Киеву долгосрочную военную, финансовую, дипломатическую и гуманитарную поддержку. «Мы принимаем новые меры, чтобы обеспечить поражение российской нелегальной агрессии против Украины», — объявили страны G7.

В коммюнике лидеры G7 обратились к китайским властям с просьбой «надавить на Россию, чтобы та немедленно и без всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины». Страны «Большой семерки» также заявили о готовности выстраивать с Китаем конструктивные отношения.

В заявлении отмечается, что страны G7 совместно с международным сообществом «обеспечили Украине бюджетную поддержку, в которой она нуждается, на 2023 год и начало 2024 года».

Участники саммита подтвердили «исключительную важность» реализации инициативы по вывозу зерна с территории Украины, однако выразили озабоченность действиями России в этом контексте.

Саммит G7 в Хиросиме проходит с 19 по 21 мая. В нем участвуют члены «Группы семи» — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В мероприятии также примут участие делегации из Австралии, Бразилии, Индии, Индонезии, Вьетнама, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.