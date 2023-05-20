«Официалов больше нет, доставка подорожала». Как изменились доходы от ремонта игровых приставок в России

В связи с приостановкой работы Sony, Microsoft и Nintendo в России уже около полутора лет ремонт игровых приставок не связан напрямую с официальными сервисными центрами. Частные мастера рассказали «Газете.Ru», как они работают в новых условиях: изменились ли их доходы, сложнее ли достать запчасти, стало ли у них больше клиентов, что произошло с ценами на услуги и какую консоль россияне чаще всего приносят в ремонт.

В России в 2023 году начал восстанавливаться спрос на игровые приставки Nintendo, Sony PlayStation и Microsoft Xbox. По данным маркетплейсов и ритейлеров, продажи в первом квартале выросли в 2,8 раза, а средний чек на новые устройства увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом. Поэтому проблема ремонта консолей без официального сервиса стала особенно острой.

Сложнее ли достать запчасти?

С запчастями к консолям ситуация особо не поменялась, потому что поставки в основном идут из Китая, рассказал «Газете.Ru» мастер по ремонту игровых приставок Joyserivce.ru Станислав Пронин.

«Мы поставщиков уже отсеяли, которые некачественные запчасти присылают. Поэтому работаем с постоянными. Но имеются и такие неисправности у приставок, которые сами производители приставок вносили», — отметил он.

В пример Пронин привел то, как после выхода свежего официального обновления из-за него же и «сыпятся все приставки».

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«Естественно, восстановить это все можно тоже каким-то сервисным ПО, которое только у официальных сервисов есть. У них оборудование подключено к интернету, который соединяется с главным сервером Sony или Nintendo, и после уже идет восстановление. У нас такого доступа, конечно же, нет», — пояснил специалист.

Запчасти доступны и в свободной продаже, AliExpress — лучшее место для их покупки, сообщил «Газете.Ru» руководитель мастерской по ремонту игровых приставок XboxFlash Алексей Малахов.

«AliExpress — «наше все», основные компоненты можно найти там. Запчасти дороже особо не стали, разве что незначительно за счет роста курса. Модули, которые не подлежат замене, снимаются с других устройств. Официально Sony не дает добро на это, поэтому авторизованным сервисным центром по ремонту приставок ты не станешь, но фактически это восстанавливает работу устройства», — пояснил он.

По его словам, работа частных мастеров была актуальна и раньше, но теперь они занимаются теми задачами, которые в прошлом клиенты могли решить по гарантии.

«Насколько мне известно, Sony и Microsoft не занимались ремонтом в большинстве случаев, у них именно происходила замена приставки. Новую выдавали, нерабочую утилизировали», — добавил специалист.

Хлипкие PlayStation 5

Станислав Пронин из Joyserivce.ru сообщил, что в России чаще стали ломаться PlayStation 5 — причины разные, и некоторые «неизлечимы» у частных мастеров. Например, при поломке процессора консоли ее не удастся восстановить, так как это могли выполнить только официальные сервисные центры.

«В последнее время много приходит пятых PlayStation с дохлыми процессорами. Мы уже по крайней мере научились их сразу диагностировать, потому что понятно, что дальше возиться нет смысла. Официалы некоторое время еще работали. Видимо, у них запас был, они меняли, даже если негарантийные. Но сейчас отсылают клиентов и не меняют», — рассказал Пронин.

По его словам, в таких случаях клиенты продают свою нерабочую консоль на запчасти и покупают новую.

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Алексей Малахов из XboxFlash также рассказал, что получает очень много PS5 на ремонт. По его словам, причина в высоком проценте брака консоли нового поколения.

«Там колоссальное количество брака, хотя Sony об этом не говорит, для Sony расходы на замену или ремонт — это копейки. Например, лазер в дисководе помирает со временем из-за внешнего воздействия, то есть даже легких ударов, а иногда из-за пыли», — добавил он.

По словам специалиста, проблема с PS5 в том, что она куда менее пригодна для ремонта, чем предшественница — PlayStation 4.

«Через меня прошло около 150 приставок PS5, у которых чаще всего умирает графический процессор или SSD-накопитель», — заметил Малахов.

По версии Пронина, внешнее воздействие на «пятерки» зачастую даже связано не с действиями самого владельца, а с поставками консолей по параллельному импорту.

«Те, кто как челночники на себе привозят, они, как правило, коробки выкидывают и без них везут, чтобы больше влезло. По дороге тут тюкнули, там долбанули. И в результате такая консоль после покупки месяц-другой отработала и сдохла. У таких челноков приставки хуже качеством, меньше служат», — констатировал мастер.

Стало больше клиентов?

Станислав Пронин из Joyserivce.ru заверил, что за три года развития магазина поток клиентов постепенно наращивался и продолжает расти.

«Еще до спецоперации народ шел, потом начались все эти уходы игровых компаний, и поток совсем не уменьшается», — заметил он.

При этом Пронин вспомнил историю о том, что некоторые игроки успевают сломать приставку сильно раньше гарантийного срока из-за долгих часов ежедневной игры.

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«У нас приходила женщина с сыном и говорила: «У меня очень грязная приставка Xbox One X». А это из тех консолей, которая благодаря своей конструкции почти никогда не засоряется», — рассказал он.

Женщина парировала тем, что сын очень много играет. «Мы разбираем и там действительно меха пыли. Как же так? Женщина сказала: «Я сыну говорю, что нужно делать перерыв каждые пять часов игры, но он меня не слушает». Представляете, какой там износ идет? У него двухлетний ресурс за три месяца уходит», — сообщил Пронин.

На рост числа клиентов указал и Алексей Малахов из XboxFlash. По его мнению, клиентов стало больше, потому что люди не хотят месяцами ждать ремонт по гарантии у ритейлеров. Он пояснил, что в результате ухода официальных сервисных центров частные мастера стали основными специалистами по ремонту приставок.

«У ритейлеров мало профессионалов по ремонту консолей. Сейчас они ввозят по параллельному импорту, от себя дают гарантию, но ремонт заключают по договору со сторонней мастерской. Мне тоже предлагали такой формат работы», — сообщил Малахов.

По его словам, к ним обращаются не только сами клиенты, но и ритейлеры, однако в его случае выгоднее было продолжать работать частным мастером, чем заключать договор с большой компанией.

Как изменился заработок за полтора года?

По словам Станислава Пронина, его заработок практически не изменился — цены на запчасти немного выросли, но и клиентов достаточно, чтобы компенсировать этот рост. Цены на услуги он пока не поднимал.

«Прибавилось за счет того, что раньше были официалы, и какая-то часть клиентов шла туда. У китайцев же подорожала доставка. Бывает смотришь, что доставка через три страны идет. Раньше доставка стоила 200 руб., а сейчас стоит 1,2 тыс. руб.» — пояснил специалист.

Он также отметил, что доставка теперь может занимать месяц и больше, когда раньше составляла около 10 дней и лишь в редких случаях 20 дней.

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Алексей Малахов из XboxFlash уверяет, что его заработок на ремонте значительно вырос, так как стоимость ремонта консолей нового поколения, таких как PS5, выше примерно в два раза, чем прошлого поколения. Например, полная чистка PlayStation 4 стоит примерно 2-3 тыс. руб., а у PlayStation 5 — 7-8 тыс. руб.

«Происходит замена всего термоинтерфейса (для уменьшения температуры между компонентами при работе приставки — «Газета.Ru»). Для PS5 нужен силиконовый гель, который в свободной продаже купить нельзя. Один грамм стоит 500 рублей, а для одной приставки нужно 10 грамм», — пояснил специалист.

По его мнению, наибольший рост доходов в настоящее время возможен у тех частных мастеров, кто уже годами работал и имеет клиентскую базу, множество отзывов и годы практики.

«Если человек только начал, то будет сложно — нужно вложить деньги и много практиковаться для развития и оттачивания навыков. Ремонт, как бизнес, очень выгоден, на нем можно не просто выживать», — добавил Малахов.

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Какую приставку чаще всего относят в ремонт?

Станислав Пронин и Алексей Малахов согласились, что чаще всего к ним приносят PlayStation 4.

«Тут надо понимать, что их просто больше продано. И приносят все версии «четверки». У кого какой телевизор, такую приставку и покупают. Если разрешение 4К, то PS4 Pro, если не 4К, то обычную PS4», — рассказал Пронин.

По словам Малахова, «четверки» все еще активно сдают в ремонт, но в последнее время благодаря параллельному импорту и базовой гарантии в один год он также все чаще встречает клиентов с нерабочими PlayStation 5.