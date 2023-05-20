«Зеленский должен взять на себя больше ответственности». В Польше призвали Киев извиниться за Волынскую резню

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за события, получившие название «Волынская резня». Он также напомнил, что поляки взяли на себя ответственность за военные преступления, совершенные против украинцев. При этом дипломат признал, что в отношениях двух стран есть и более важные вопросы, а для народа Украины проблема Волынской резни сейчас — не главная.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Варшавой за события Волынской резни. Такое мнение он выразил в интервью порталу Onet.

Он напомнил, что Киев до сих пор не принес извинений за Волынскую трагедию. Представитель министерства иностранных дел отметил, что в ситуации, когда «украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности».

На вопрос журналиста о том, что именно должен сказать украинский президент, Ясина предложил следующие слова: «Я сожалею и, пожалуйста, простите нас».

«Такая формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее пока не хватает», — добавил представитель МИД.

Он напомнил, что поляки «взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев».

«Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось к лучшему», — сказал Ясина.

В то же время он признал, что в отношениях Варшавы и Киева есть более важные вопросы, а у Владимира Зеленского — много других забот. По его словам, для украинского народа проблема Волынской резни сейчас не самая важная.

«Мы помним историю»

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич в ответ на слова Ясины призвал польских политиков проявлять уважение к Киеву и более взвешенно подходить к своим заявлениям.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — подчеркнул он.

Дипломат также напомнил «формулу настоящего примирения в украинско-польских отношениях» – «прощаем и просим прощения», которая предусматривает признание ошибок с обеих сторон. По его словам, за счет этого стороны смогут достичь настоящего урегулирования всех спорных моментов.

«Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях», — отметил Зварич.

Волынская резня

Волынской резней называют события, происходившие в 1943–1944 годах на территории Западной Украины. Тогда Украинская повстанческая армия (запрещена в РФ) убила, по разным оценкам, от 50 до 100 тыс. этнических поляков, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Атаке подверглись около 100 польских населенных пунктов.

Президент Польши Анджей Дуда называл события «этнической чисткой». По его мнению, целью военных действий было «убрать поляков с тех территорий».

Сейм Польши в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом, а 11 июля официально назначили днем памяти жертв тех событий. В июле 2022 года Дуда призвал Киев выразить свое отношение к произошедшему, поскольку тема нуждается в «твердой констатации правды».

«Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», — сказал польский президент и подчеркнул, что речи о мести быть не может.

Осенью 2022 года президент Украины заявил, что Киев и Варшава «совместно заинтересованы в решении всех острых вопросов, связанных с трагическими эпизодами нашей общей истории».