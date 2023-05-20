«Придется столкнуться с трудностями». Global Times рассуждает, как Пекин может помирить Москву и Киев

Автор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь считает, что Пекин мог бы стать лучшим посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Он отмечает, что затягивание конфликта «не имеет практической значимости» для его участников, поскольку «ни одна сторона не сможет уничтожить другую». В конечном итоге «война на истощение» должна закончиться за столом переговоров, за которым именно Китай может выступить медиатором конфликта, считает журналист.

Роль Китая как посредника в прекращении военных действий на территории Украины будет возрастать, несмотря на объективные трудности для поиска точек соприкосновения между Киевом и Москвой, считает бывший главный редактор китайской государственной англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

«И хотя поначалу посредничеству Китая придется столкнуться с трудностями, по мере развертывания событий его важность будет возрастать», — заявил Ху Сицзинь в статье, посвященной прошедшей в Киеве встрече спецпредставителя КНР по вопросам Евразии Ли Хуэя с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам автора, «все больше западных аналитиков считают, что украинской армии будет сложно кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя».

«Иными словами, добиться полной победы путем войны нереально. Это война на истощение, и такая война в конечном итоге закончится за столом переговоров», — пишет Ху Сицзинь.

Он отмечает, что Запад «готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление». Он обращает внимание, что позиции российской и украинской сторон непримиримы: Киев настаивает, что российские войска должны быть выведены со всех украинских территорий, включая Крым, который Украина считает своим. Российская сторона также в последнее время не говорила о переговорах, пишет Ху Сицзинь.

«Все вовлеченные стороны по-прежнему сосредоточены на продолжении войны: в последнее время идут ожесточенные бои в направлении Бахмута, а российские войска постоянно наносят удары по ключевым целям по всей Украине», — отмечает автор.

Тем не менее, по его оценке, и у России, и у Украины «еще есть силы продолжать боевые действия, даже начав локальные наступления», однако стратегические цели «становятся все более труднодостижимыми».

Посредничество Пекина

Ху Сицзинь полагает, что затягивание конфликта «не имеет практической значимости» для его участников, поскольку «ни одна сторона не сможет уничтожить другую».

«За Украину выступает весь Запад, в то время как Россия обладает ядерным оружием — в итоге стороны будут вынуждены прийти к компромиссу», — указывает автор статьи.

Он подчеркивает, что в долгосрочной перспективе Китай мог бы стать лучшим посредником в российско-украинском конфликте.

«Китай — крупная страна, способная общаться с обеими сторонами. У Китая есть сила и квалификация, чтобы выступать в качестве посредника», — отмечает Ху Сицзинь.

В статье подчеркивается, что Пекин занимает сдержанную позицию по конфликту на Украине.

«Выступать в качестве посредника в этой войне, действительно, сложно, и найти точки соприкосновения между двумя [враждующими] сторонами непросто, так что Китай больше делает, чем говорит», — уточняет автор.

Он отмечает, что у Пекина нет возможности представить мирный план и потребовать, чтобы обе стороны его придерживались. «Китай является знаменем альтернативного подхода к урегулированию конфликта, предоставляя платформу, когда обе стороны не смогут позволить себе продолжать борьбу», — указывает он.

Как отмечается в материале, показательно, что Россия и Запад стараются не использовать крайние меры в украинском конфликте: Москва не применила ядерное оружие, а Запад не поставил Украине вооружение дальнего действия, которое могло бы нанести удар по российской территории.

«Все это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить», — заключает автор.

Переговоры Москвы и Киева закончились спустя три месяца после начала конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что основным условием для переговоров о мире будет вывод российских войск со всех украинских территорий в границах 1991 года. В ответ на это в Кремле заявляют, что целей военной операции на данный момент можно достичь только военным путем. Москва также требует признания со стороны Украины вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.