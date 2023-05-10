«Граничащие с безумием процессы». В Кремле отреагировали на «переименование» Калининграда

Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, сказал 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на переименование польскими властями российского Калининграда в Крулевец, а также на инцидент, помешавший российскому послу в Варшаве почтить память советских воинов в День Победы. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Польше вернуть свое прежнее название — «Царство Польское в составе России». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переименование властями Польши российского Калининграда в Крулевец является уже «не русофобией, а процессом, граничащим с безумием». С такой оценкой в среду, 10 мая, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее решение, а также инцидент, помешавший российскому послу в Варшаве почтить память советских воинов в День Победы.

Песков утверждает, что на протяжении всей истории »Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается».

«Это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века и даже раньше. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет», — считает он.

Как написала ранее Rzeczpospolita, комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши решила, что для российского Калининграда будет использоваться исключительно польское название Крулевец.

Это решение прокомментировал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Тогда вместо Кракова — Krakau, Гданьска — Danzig и не Польша — Царство Польское в составе России», — указал он.

Напомним, 9 мая собравшаяся на мемориальном кладбище в Варшаве толпа помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венки к могилам погибших советских солдат. На этом кладбище захоронены 22 тыс. бойцов.

По словам Андреева, когда дипломаты прибыли на место возложения, там было много протестующих, «вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами».

Как пояснили в полиции, акция была зарегистрирована, поэтому препятствовать действиям толпы правоохранительные органы не могли. Никто не пострадал.

Как раньше назывался Калининград

Историю города можно разделить на четыре периода: старопрусское поселение, известное как Твангсте до 1255 года; польский город Крулевец с 1454 по 1657 год; немецкий город Кёнигсберг с 1657 по 1945 год; и советско-российский город Кёнигсберг с 1945 года, с 1946-го и по настоящее время — Калининград.

Город является самым западным областным центром РФ. Он был основан на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Преголи на месте прусского городища Твангсте 1 сентября 1255 года как замок рыцарями великого магистра Тевтонского ордена Поппо фон Остерна и чешским королем Пржемыслом Отакаром II. Войска последнего пришли на помощь терпевшим поражения от местного населения рыцарям, которые, в свою очередь, были приглашены в Пруссию польским королем для борьбы с язычниками.