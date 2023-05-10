Минтранс РФ: российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в Грузию

Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в Грузию, ведутся соответствующие работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Российской Федерации.

В ведомстве заверили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут осуществляться на самолетах российского производства.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

2 мая стало известно, что грузинский флагманский авиаперевозчик Georgian Airways начал продавать билеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.

В январе 2023 года глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявлял, что Россия готова возобновить авиасообщение, однако для этого нужно согласие грузинской стороны.