Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минтранс РФ: российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в Грузию

close
100%
Depositphotos

Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в Грузию, ведутся соответствующие работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Российской Федерации.

В ведомстве заверили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут осуществляться на самолетах российского производства.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

2 мая стало известно, что грузинский флагманский авиаперевозчик Georgian Airways начал продавать билеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.

В январе 2023 года глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявлял, что Россия готова возобновить авиасообщение, однако для этого нужно согласие грузинской стороны.

Все новости на тему:
Россия — Грузия
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях