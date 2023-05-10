АТОР: полеты из России в Грузию могут начаться в течение месяца

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что полеты между Россией и Грузией могут возобновиться в течение месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией», — сказал он.

По его словам, если Грузия не выдвинет сложные условия, то в течение месяца между странами могут возобновиться прямые рейсы. Мурадян также подчеркнул, что российской туриндустрии Грузия нужна и интересна.

10 мая президент России Владимир Путин распорядился отменить запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию. Министерство иностранных дел Российской Федерации отменило рекомендацию для россиян не посещать Грузию.