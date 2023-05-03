«Не менее опасен, чем Аль-Каида»*. Как российские политики отреагировали на атаку на Кремль

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что расценивает атаку на Кремль как нападение на всю страну. В том, что за нападением стоит киевский режим, сомнений нет, уверен председатель нижней палаты. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал к физическому устранению украинского лидера Владимира Зеленского и «его клики». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку беспилотников на Кремль «терактом» и подчеркнул, что, поскольку целью нападавших мог быть президент Владимир Путин, ее можно расценивать как «нападение на страну».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский, отдавший, по мнению Володина, «приказ на совершение терактов», теперь встал в один ряд с «другими международными террористами», написал спикер в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что киевский режим сейчас «не менее опасен», чем Аль-Каида (организация запрещена в России), ИГИЛ (организация запрещена в России) или Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России). «Захватив целое государство», он угрожает безопасности России, Европы и всего мира.

«Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны», — отметил Володин.

Западным политикам, «накачивающим Киев оружием», следует осознать, что они «стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности», подчеркнул он.

Депутаты Госдумы будут требовать применения оружия, «которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим». «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», — заключил он.

«Не осталось вариантов»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после атаки призвал физически устранить Зеленского.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики», — говорится в его посте в Telegram.

Медведев написал также, что президент Украины «не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции». «Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», — добавил он.

«Симметрия неуместна»

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов тоже полагает, что Зеленского с сегодняшнего дня следует объявить террористом.

В текущей ситуации, по мнению парламентария, необходим удар, который «убедил бы украинские власти в том, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия».

«Здесь симметрия неуместна», — подчеркнул он.

По мнению Морозова, атака беспилотниками на Кремль требует не просто адекватного и эффективного ответа, а должна ознаменовать новый этап в проведении СВО. «Безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт», — предупредил он..

Законы и орлы

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн после атаки призвал экстренно принять новые законы, которые будут регламентировать использование беспилотников.

«Необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности», — отметил он.

Сейчас, по словам депутата, беспилотники и средства противодействия им никак не регулируются законодательством. «Я с сожалением убедился, что у семи нянек дитя без глаза. Только сейчас, например, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта», — сказал он.

В нижней палате также предложили сформировать эскадрилью «орлов-перехватчиков» для защиты от дронов. «Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах», — отметил в беседе с «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Где Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президента Владимира Путина не было в Кремле в момент атаки. 3 мая он работает в Ново-Огарево.

«График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — уточнил пресс-секретарь. О том, поедет ли Путин 4 мая в Кремль, «сообщат своевременно», добавил он.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию Путина в Кремле. В Киеве причастность к атаке отрицают.