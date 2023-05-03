«Стал только злее и упрямее»: глава Крыма Аксенов рассказал о покушении на его жизнь

В Крыму готовились покушения на главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, задержав членов агентурной сети главного управления военной разведки Украины. По версии следствия, их вербовал замглавы офиса украинского президента Роман Машовец.

ФСБ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма. В качестве «объектов» были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Нападение планировалось и на транспортную инфраструктуру полуострова, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», – говорится в тексте.

В спецслужбе выяснили, что организатором готовящихся терактов является замглавы офиса президента Украины Роман Машовец. Подчеркивается, что Машовец является офицером действующего резерва военной разведки Украины. В ФСБ подчеркнули, что он тесно связан с начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым.

Задержанными являются граждане России и Украины – члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ: Виктор Подвальный (1967 года рождения), Александр Литвиненко (1986 г.р.), Сергей Кривошеин (1988 г.р.), Константин Евмененко (1971 г.р.), Игорь Зорин (1972 г.р.), Сергей Войнаровский (1984 г.р.).

Их завербовал Машовец. Они планировали совершение терактов, а также следили за чиновниками, приобретали огнестрельное оружие, к доставке которого причастен гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, 1979 года рождения.

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«В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов», – сообщили в ФСБ. При этом на видео с допроса была и девушка, но ее данные не указаны в сообщении спецслужбы.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пять взрывных устройств, готовых к применению. Также были найдены пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг. Помимо них, ФСБ нашла у задержанных электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что найденные вещества схожи с теми, что использовались во время диверсии на ж/д путях в Крыму 23 февраля 2023 года. Киевский районный суд Симферополя арестовал семерых предполагаемых участников агентурной сети на два месяца.

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«Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», – уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

В комментарии телеканалу «Россия 24» чиновник заявил, что местные власти не испытали стресса в связи с покушением: «Мы девять лет живем под прицелом. То есть для всех это уже обычное состояние стало. Для меня тем более. Поэтому ничего нового в этом нет».

В комментарии каналу «Соловьев LIVE» Аксенов признался, что хочет встретиться с задержанными.

«Коллеги знают, что я только злее становлюсь и более упрямым, когда на меня пытаются таким образом давить. Коллег тоже прошу, дайте мне с этими кретинами поговорить 10 минут, повспоминают все с детства, что не могли вспомнить, память им прочистить», – сказал чиновник, уточнив, что о покушении узнал раньше, чем это было опубликовано в СМИ.

Владимир Соловьев в эфире пообщался и с главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Тот отметил, что за последнее время это уже второе покушение, о котором ему известно.