«Лодку захватили пираты». В Красном море пропала с радаров яхта с россиянами на борту

Яхта 30 minutes, на борту которой находятся трое россиян, вышла из порта в Саудовской Аравии и 19 апреля должна была прибыть в Джибути, но пропала. В королевстве сообщили, что судно похитили пираты, рассказала 23 апреля жена капитана Надежда Расина. Согласно заявлению посольства РФ, транспондеры на судне были отключены. Эр-Рияд ведет поиски. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказала супруга капитана яхты Надежда Расина, слова которой приводит РИА Новости.

«Они вышли из [порта] острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник. Дальше их следы теряются. Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли.

Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали», — рассказала она.

Сигнал SOS

Владелец яхты объявил сигнал SOS — вся береговая линия Красного моря знает о пропаже судна, добавила Расина. По ее словам, у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера.

«В Йемене все совсем страшно в связи с ситуацией в стране. Ресурсы на поиск среди этих стран есть у Саудовской Аравии», — сказала жена капитана.

По ее словам, «все очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты». «Мы начали их искать и сообщать о пропаже в четверг утром, в пятницу совсем активно начали искать, а сейчас уже воскресенье...

В таких случаях важна скорость. Важно не терять ни одного часа», — добавила она.

Расина также обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках, но у российского ведомства, по ее словам, нет возможности самостоятельно организовать поисковую группу.

«Лодку захватили пираты, бандиты»

Позднее жена капитана сообщила, что на судно предположительно совершили нападение.

«Поступила информация, что судно похищено, но никаких подробностей нет. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию, от них мы и узнали», — рассказала Расина.

Она добавила, что королевство помогает российской стороне в поисках яхты.

Согласно заявлению посольства РФ в Саудовской Аравии, судно перестало выходить на связь после выхода из порта города Джизан.

По сведениям владельца 30 minutes, яхта шла по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути.

«17 апреля они вышли из порта Джизана, где осуществлялась дозаправка судна. В тот же день яхта встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров. На борту находятся трое россиян: Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова», — рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев.

По его словам, определить местоположение судна невозможно, поскольку оно отключило транспондеры автоматической системы идентификации.

«Посольство находится в контакте с береговой охраной Саудовской Аравии. Поисково-спасательный координационнный центр Джидды задействовал все свободные суда для поиска пропавшей яхты», — отметил он.

Сайдяшев подчеркнул, что к настоящему моменту ни российское посольство, ни саудовские власти не нашли подтверждений тому, что судно могло быть захвачено пиратами, которые активно действуют в водах Красного моря рядом с Джибути и Эритреей.