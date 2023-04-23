Депутат Госдумы и миллиардер из списка Forbes. Умер Николай Борцов

В возрасте 77 лет умер участник списка богатейших россиян по версии Forbes, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов. Его состояние в 2021 году оценивалось в $550 млн. Он возглавлял консервный завод «Лебедянский», став вместе с сыном Юрием его основными акционерами. В 2008 году Борцовы продали комбинат компании PepsiCo за $1,35 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

«Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Госдумы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Борцов впервые стал депутатом Госдумы по итогам выборов, состоявшихся в 2003 году, и успел поработать в пяти созывах нижней палаты парламента. В последний раз был избран 19 сентября 2021 года по Липецкому одномандатному округу №114. Входил в состав комитета по делам национальностей.

«В Липецкой области Борцов был известен как щедрый меценат. Он помогал соцучреждениям, храмам и монастырям, поддерживал таланты», — пишет портал «Новости Липецка».

В 2020 году Борцов получил правительственную благодарность за заслуги «в содействии проведению социальной и экономической политики государства и осуществлению эффективной деятельности госорганов».

Депутат имел ученое звание — был почетным профессором Государственного университета по землеустройству. Сообщается, что Борцов скончался в своем доме в Лебедяни, однако похоронят его в Москве.

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь. Окончил Мичуринский технологический техникум и Всероссийский финансово-экономический институт.

Работал на Лебедянском инструментальном заводе, затем возглавил консервный завод «Лебедянский», который перерабатывал сельхозпродукцию местных хозяйств. Вместе с сыном Юрием они стали основными акционерами завода, а в 2008 году комбинат продали компании PepsiCo за $1,35 млрд.

В 2004 году депутат и его сын основали благотворительный фонд Борцовых, который занимался в том числе финансированием восстановления храмов РПЦ. Юрий Борцов скоропостижно скончался в 2010 году от инсульта в возрасте 40 лет, пишет РБК.

В течение нескольких лет Борцов-старший входил в список самых богатых парламентариев. Так, в 2020 году он задекларировал доход в размере 1,59 млрд руб.

В 2021 году Борцов вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $550 млн, он занял 194-е место.

Кроме того, в том же году Борцов вошел в рейтинг 100 госслужащих с самыми высокими доходами: утверждалось, что в 2021-м он заработал 808,8 млн руб.

В феврале прошлого года ЕС ввел против Борцова и других депутатов Госдумы санкции из-за специальной военной операции РФ на Украине.

В марте 2023 года украинский суд заочно приговорил 20 российских парламентариев, в том числе Борцова, к 15 годам заключения, обвинив в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.