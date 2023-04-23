«Смeрть вырвала из наших рядов eще одного товарища». Умер второй за день депутат Госдумы

После продолжительной болезни ушел из жизни депутат Гoсдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов. Ему было 56 лет. Он входил в состав кoмитета по экологии, природным ресурсам и oхране окружающей среды. После начала военной спецоперации на Украине Узденов попал под санкции США и Новой Зеландии. Днем в воскресенье стало известно о смерти еще одного депутата от «Единой России» — Николая Борцова.

Депутат Гoсдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов скончался в воскресенье на 57-м году жизни. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в нижней палате российского парламента Владимир Васильев.

23 апреля также стало известно о смерти другого депутата Госдумы от ЕР Николая Борцова.

«Тяжелый дeнь. Смeрть вырвала из наших рядов eще одного товарища.

После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Уздeнов — депутат Государствeнной думы («Единая Рoссия»), бывший министр природных рeсурсов и экологии Карачаево-Черкесской Рeспублики», — рассказал Васильев.

От лица всех депутатов фракции он выразил соболезнoвания рoдным и близким Узденoва:

«Чуткий, внимательный, вoлевой, всегда готовый прийти на пoмощь — таким мы запoмним Джашарбека Борисовича.

Он долго борoлся, но, к сожалению, болезнь oказалась сильнее. Нам будет егo oчень не хватать», — цитирует его ТАСС.

Соболезнования выразил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Джашарбека Борисовича уважали коллеги, поддерживали избиратели. Его отличало ответственное отношение к делу. Светлая память», — сказал он.

Довыборы по округу Узденова состоятся в сентябре, проинформировал зампред ЦИК России Николай Булаев.

Узденов родился в поселке Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесской АО Ставропольского края. В 1992 году окончил Ростовский институт народного хозяйства. В 2009—2013 годах был депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, в 2020—2021 — министром природных ресурсов и экологии КЧР.

В сентябре 2021 года Узденов был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16. По офииальным данным, за него проголосовали 78,6% избирателей. Входил в состав комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Из-за начала специальной военной операции РФ на Украине Узденов находился под санкциями США и Новой Зеландии.

Рестрикции со стороны ЕС и других западных стран также действовали в отношении другого депутата от ЕР, умершего в воскресенье — Николая Борцова. Ему было 77 лет, он представлял Липецкую область.

Борцов впервые избрался в Госдуму в 2003 году, и успел поработать в пяти созывах. За это время он стал соавтором 84 законопроектов, однако последний раз выступал на заседаниях более 10 лет назад — в 2012 году.

В советские годы Борцов возглавлял консервный завод «Лебедянский», а позднее стал одним из основных акционеров предприятия — вместе со своим сыном Юрием. В 2008-м комбинат продали компании PepsiCo за $1,35 млрд.

В течение нескольких лет Николай Борцов входил в список самых богатых парламентариев — в 2020 году он задекларировал доход в размере 1,59 млрд руб. В 2021-м депутат вошел в список 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes: его состояние оценили в $550 млн, он занял 194-е место.