«Оценки США были мрачными уже в январе». Вашингтон предупредил Украину о риске окружения в Бахмуте

Боец ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по позициям ВСУ в Артёмовске

США с января призывали Украину оставить Бахмут и предупреждали, что ВСУ не смогут удержать город и рискуют попасть в окружение, пишет The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки. Однако Киев проигнорировал предупреждение, пишет газета. В то же время украинские командующие отмечают, что нехватка боеприпасов неоднократно вынуждала военных в городе отступать со своих позиций.

США с января 2023 года предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Бахмуте (Артемовске) и предлагали оставить город, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы американской разведки, о которых ранее не было известно.

«Оценки США были мрачными уже в январе... Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Бахмуте и предложил Киеву сократить свои потери и оставить город», — говорится в публикации.

По мнению Вашингтона, «постоянное» продвижение российских сил в городе с ноября «поставило под угрозу» способность украинской армии удерживать Бахмут. Кроме того, разведка предупреждала Украину о риске окружения ее подразделений в Бахмуте, если они не отступят «в течение следующего месяца».

Однако Киев проигнорировал предупреждения, пишет газета.

«Киев представил удержание Бахмута как императив, гораздо более важный, чем стратегическая военная ценность города, утверждая, что это необходимо для поддержания национального духа и лишения России права хвастаться какими-либо территориальными приобретениями», — отмечает WP.

По мнению украинских властей, «затянувшиеся бои» в городе «подорвали силы России» и привели к потерям в ее войсках, в том числе в рядах бойцов из ЧВК «Вагнер».

Проблемы украинской армии

По информации издания, в критические моменты, когда оборона города казалась несостоятельной, Украина неоднократно перебрасывала элитные подразделения для защиты путей снабжения и стабилизации ситуации. Это позволило ей удержать западную окраину города. Однако, по словам командиров, с которыми беседовало издание, «в последние дни линия фронта становится все более нестабильной».

Украинский командующий, полковник Павел Палиса сказал The Washington Post, что нехватка боеприпасов неоднократно вынуждала его военных в Бахмуте отступать со своих позиций.

«У нас недостаточно снарядов, чтобы поразить их, — сказал полковник, — и я понимаю, что мы расплачиваемся жизнями наших солдат».

Бахмут расположен в 80 км к северу от Донецка. Это важный транспортный узел для снабжения вооруженных сил Украины, отмечает РИА Новости. Сейчас снабжение украинских военных в городе идет через Часов Яр. Бои за Бахмут продолжаются более полугода.

В начале марта глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что Бахмут для Украины имеет больше символическое значение, чем стратегическое, поэтому его «падение» необязательно будет означать, что российские войска «переломят ход конфликта».

19 апреля в Минобороны РФ заявили, что подразделения воздушно-десантных войск блокировали Бахмут с северной и южной окраин. Ведомство также утверждало, что российские силы взяли под контроль три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре города.

До начала военных действий там проживало более 70 тыс. человек. Как заявлял глава областной администрации Павел Кириленко, Бахмут к началу 2023 года был разрушен более чем на 60%.

Что известно об утечке

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов под грифом «совершенно секретно», в которых, в частности, описывается состояние украинских войск. Предположительно, в интернет могли попасть более 100 файлов, а ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

13 апреля в рамках расследования американские власти задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. По данным WP, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года.

Друг Тейшеры, которого цитирует газета, отмечал, что военный считал конфликт на Украине «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет».

По обвинению в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила The New York Times.