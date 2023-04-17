«Чехи экспроприировали чужую собственность». Как марокканские танки оказались на Украине

В 1999-2000 годах Марокко закупило у Белоруссии почти 150 танков Т-72Б. Их хотели использовать для защиты от Алжира. 130 танков отправили на модернизацию в Чехию, однако завод вернул владельцам меньше половины. Как минимум 20 из оставшихся в Чехии 74 танков власти страны передали Украине в нарушение контракта. В МИД РФ назвали этот случай вопиющим.

Передача Украине марокканских танков советского производства Т-72Б является вопиющим случаем враждебного по отношению к России курса, который реализуется чешскими властями. Об этом заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — сказала Захарова.

Таким образом она прокомментировала сообщения в СМИ о том, что танки Т-72Б, которые Марокко купило у Белоруссии в 1999-2000 годах и передало на модернизацию Чехии, были переданы Киеву фактически без согласия Рабата.

«Повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью военно-промышленного комплекса фашистской Германии, неустанно снабжали Третий Рейх вооружениями для войны против СССР», — добавила представитель министерства.

Захарова констатировала, что история ничему не учит чешские власти, которые превратили свою страну в площадку для ремонта и модернизации техники, направляемой на Украину. Спикер подчеркнула, что подобные действия подтверждают главную цель западных союзников Киева — максимально затянуть конфликт и нанести максимальный ущерб России.

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Между Марокко и Белоруссией в 1999 и 2000 годах прошли две сделки, в результате которых Минск передал из своих арсеналов 148 танков Т-72Б разных модификаций. Тогда Рабат намеревался создать так называемую «русскую бригаду» (на ее вооружении должна была стоять техника советского производства) на севере страны для противодействиям бронетанковым подразделениям Алжира.

Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию 130 советских танков. 56 из них были возвращены королевству, а оставшиеся 74 машины были фактически экспроприированы властями Чехии.

В январе 2023 года алжирское издание MENA Defense сообщило, что как минимум 20 этих танков Чехия направила на Украину в рамках военной помощи. Авторы публикации отмечают, что решение о передаче Киеву танков было фактически навязано Марокко под давлением западных стран во время саммита НАТО на военной базе «Рамштайн» в Германии 26 апреля 2022 года.

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«На этом саммите Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку. Тунис направил в то время два грузовых самолета в польский аэропорт Жешув, который централизует материально-техническую помощь Украине. Марокко, похоже, последовало его примеру, отправив уже не гуманитарную помощь, а летальное оружие», — говорится в статье.

MENA Defense опубликовало также фотографии разобранных и уже модернизированных Т-72Б на заводе Excalibur Army в чешском Штернберке, сделанные во время помещения предприятия премьер-министром Чехии Петром Фиалой 9 января 2023 года. На одном из снимков Фиала подписывает орудие танка, на котором видны чешский и украинский флаги.

После этого сообщения некоторые связанные с Африкой новостные Telegram-каналы со ссылкой на власти Марокко опубликовали заявление, что именно чешская сторона передала танки Украине в нарушение условий контракта.