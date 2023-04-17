«Больше войск у российской границы». НАТО меняет стратегию из-за конфликта на Украине

НАТО в связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной переформатирует свой подход к обороне, сообщает The New York Times. Новая стратегия подразумевает, что силы альянса в Восточной Европе не станут ждать союзников из США, а увеличат численность войск, чтобы отражать атаки на своих границах в случае нападения РФ. Главный принцип — защитить каждый дюйм своей территории.

Вооруженный конфликт на Украине подтолкнул НАТО к повышению своей боеспособности, как в период холодной войны, и к подготовке вести боевые действия на своих границах. Об этом пишет The New York Times.

«НАТО быстро переходит от стратегии, которую военные называют «сдерживанием путем возмездия», к стратегии «сдерживания путем воспрещения». Это означает революцию в практическом плане: больше войск, постоянно базирующихся вдоль российской границы, более тесная интеграция военных планов США и союзников, увеличение военных расходов», — говорится в публикации.

Прежняя стратегия подразумевала, что европейские члены альянса в случае нападения России будут пытаться держаться до прибытия союзных сил, в первую очередь, американских. И только после этого будут стараться нанести контрудар. К принятию новой стратегии НАТО подтолкнули Польша и страны Балтии, которые не желают столкнуться c периодом захвата своих территорий, как это происходит с Украиной, пишет NYT.

Переформатирование подхода НАТО состоит не только в том, чтобы сделать альянс более сильным и боеспособным, но и в том, чтобы сделать эту боеготовность более заметной для России — это является важнейшим элементом новой стратегии сдерживания.

«Сегодня дебаты ведутся уже не о том, что слишком много [требуется ресурсов на обеспечение боеспособности], а о том, сколько достаточно», — цитирует газета бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиллу Гранд.

По ее словам, страны Центральной и Восточной Европы сейчас настаивают на том, чтобы в случае войны с Россией не обещать отвоевать потерянные в начале конфликта территории, а «защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня».

NYT сообщает, что сейчас в восточной части северо-атлантического альянса вдоль границ с Россией на территории восьми стран-членов НАТО развернут батальон многонациональных войск. Новый подход подробно описывает, как увеличить численность войск до бригады, чтобы иметь возможность с самого начала успешно отражать атаки ВС РФ. Стратегия также ставит задачи повышения готовности, мобильности и логистики для быстрого выдвижения на позиции.

Со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО издание сообщает, что генерал Кристофер Каволи, под чье командование переходит большая часть сил альянса Европы, «впервые со времен холодной войны объединит военные планы США и союзников, а американцы снова встанут в центре обороны Европы». По его словам, впервые за последние 40 лет страны Восточной Европы будут точно знать, какие именно действия будет предпринимать альянс для их защиты.

Кроме того, смена стратегии подразумевает ограничение на военные операции за пределами альянса. «Если раньше от стран НАТО можно было попросить направить, например, в Афганистан какие-то легковооруженные экспедиционные силы с вертолетами, то теперь перед ними будет поставлена ​​задача защищать отдельные участки территории самого НАТО», — говорится в статье.

Но для некоторых стран такой подход будет связан с повышенными затратами. Например, Великобритании придется предоставить больше тяжелой бронетехники для обороны восточного фланга НАТО. Даже если британское правительство предпочитает развертывание более легких экспедиционных корпусов, требующих меньше денег, людей и техники.

Сейчас руководство альянса рассылает своим членам опросники, в которых они должны сообщить о производственных мощностях своего ВПК, имеющейся техники и вооружениях. А планировщики НАТО в свою очередь на основе этих сведений дадут рекомендации по оптимизации войск.

Как рассказал советник по обороне американской миссии в НАТО до 2017 года Роберт Белл, от Дании, например, потребовали прекратить финансировать строительство подводных лодок. А Канаде предписали предоставить самолеты-дозаправщики объединенной группировке войск альянса в Европе.

По словам Белла, некоторые страны могут противиться столь жесткому принуждению. В качестве примера он приводит тот факт, что последние годы некоторые страны НАТО, у которых на вооружении стояли фрегаты, отказывались размещать на них ракетные комплексы из-за опасений эскалации. В случае такого сопротивления странам придется отстаивать свою позицию перед всеми членами альянса. И если остальные союзники решат, что эта позиция не отвечает общим планам, то они могут проголосовать за принуждение.

Еще одной задачей перед командованием НАТО станет проработка планов по интеграции в коллективную оборону Финляндии и Швеции (после того, как заявку последней одобрят).

NYT подчеркивает, что хотя потенциально НАТО может поставить «под ружье» 13 корпусов по 40-50 тысяч солдат в каждом, реальная готовая к развертыванию численность войск значительно ниже. Поэтому генерал Каволи должен определить, где развернуть доступные в условиях кризиса войска.