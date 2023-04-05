Подготовка к переговорам с Россией. Зачем Зеленский приехал в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Варшаву. Это первый с начала военных действий визит Зеленского, о котором официально объявили заранее. Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак считает, что Зеленский отправился в Варшаву из-за «стратегического тупика в конфликте» с Россией. По мнению генерала, поездка украинского президента в Варшаву — первая из серии визитов, направленных на формирование коалиции государств, которые поддержат его в переговорах о будущем Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Польшу, сообщил глава Управления польского президента по международной политике Марцин Пжидач.

«Президент Зеленский уже пересек польскую границу, он находится на польской территории», — заявил Пжидач.

По словам чиновника, Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой в 12:00 по Киеву. Президент Украины также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Зеленский приехал в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией. Такое мнение он выразил в интервью Rzeczpospolita.

«Близится время, когда эту войну надо будет как-то закончить, обязательно политически, потому что военный финал этой войны точно будет не скоро, как некоторые надеются», — заявил Скшипчак.

По его мнению, сейчас нет предпосылок к тому, чтобы одна из сторон переломила ход конфликта. «Ни у одной из сторон нет преимущества, налицо стратегический тупик», — считает генерал.

Он указал, что украинская армия «давно готовятся к контрнаступлению, но пока не готова к нему». «Процесс подготовки к наступательной операции не длится две-три недели, — продолжил бывший командующий сухопутными войсками. — Подталкивание украинцев к контрнаступлению в данный момент неоправданно».

Генерал также подчеркнул, что Украина не обладает военным потенциалом, который позволил бы ей «отбить 20% территории, включая Крым». Для успешных действий, считает Скшипчак, численное преимущество украинской армии над российской должно быть четырехкратным, но такого преимущества Украина «никогда не достигнет».

Следовательно, полагает генерал, в ближайшее время стоит ожидать попытки поиска компромисса между Киевом и Москвой.

«Важно, что с точки зрения Зеленского это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки», — считает польский генерал.

Он также выразил мнение, что медленно накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине также поспособствует урегулированию кризиса. При этом Скшипчак подчеркнул, что если бы Зеленский «пошел на какие-то уступки», это «был бы его конец».

«Нам нужно создать коалицию, фронт поддержки Украины, чтобы Украина имела сильный голос в предстоящих переговорах», — резюмировал генерал.

Официальный визит

Вместе с Зеленским в Варшаву отправится и первая леди Украины Елена Зеленская. Ранее украинский президент посещал Польшу только с короткими рабочими визитами, например, по пути из США.

Глава управления польского президента по международной политике рассказал, что Зеленского в страну пригласил глава государства Анджей Дуда. Этот визит — первая заранее анонсированная поездка украинского лидера за границу со дня начала боевых действий.

«Этот визит — символичный: президент Зеленский приезжает официально, это анонсируется», — подчеркнула глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых. По ее словам, в Варшаве Зеленского ждет полномасштабная программа, которая начнется с церемонии приветствия во внутреннем дворике президентского дворца.

«Он хочет познакомиться с поляками, украинцами, живущими в Польше. Мы планируем такую встречу в среду вечером, во второй половине дня в Королевском замке в Варшаве», — уточнил глава управления польского президента.

В течение дня Зеленский также проведет встречу один на один с президентом страны, примет участие в переговорах делегаций, пообщается с премьером Матеушем Моравецким.

Газета The New York Times ранее отмечала, что в выборе Варшавы для первой официальной поездки Зеленского «есть определенный символизм», поскольку имя Анджея Дуды, побывавшего в Киеве в апреле 2022 года, было первым выгравировано на доске вдоль «Аллеи храбрецов», посвященной «сторонникам Украины, посещавшим осажденную украинскую столицу».

Кроме того, Польша — ключевое логистическое звено в схемах поставок военной помощи Украине, на ее территории также находится часть баз для тренировки украинских военных и ремонта военной техники.

Визит Зеленского проходит на фоне обсуждений на Западе возможного весеннего контрнаступления Украины. Постпред США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что Вашингтон ожидает начала наступления «в ближайшие недели». Сам Зеленский не стал «говорить о конкретных вещах» и сроках контрнаступления, но заверил, что у российских военных «еще есть время уйти».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом необходимо создать на поле боя наиболее выгодные для Украины условия. По его словам, 4 апреля в Брюсселе страны альянса обсуждали не только «срочные» поставки вооружений Украине, но и военную помощь на долгосрочную перспективу.

Переговоры между Москвой и Киевом не ведутся с весны 2022 года. После подписания соглашений о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России 30 сентября 2022 года Зеленский отказался от диалога с Владимиром Путиным, пока тот возглавляет страну. Украина настаивает, что конфликт может завершиться только при полном выводе российских войск и прекращении боевых действий, иначе в переговорах, по мнению Киева, не будет смысла. В Кремле ранее заявили, что цели России на Украине будут достигнуты военным путем, поскольку из-за позиции Киева сделать это средствами дипломатии невозможно.