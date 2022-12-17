«Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Западной Украине

Обозреватель издания NDP заявила, что в Варшаве якобы определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связывает с проведением регулярных военных сборов в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Польские власти якобы планируют вернуть «исторические земли» страны, которые сейчас входят в состав Украины. С таким утверждением выступила Ханна Крамер, обозреватель издания Niezależny Dziennik Polityczny.

«Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям!» — пишет она.

По ее словам, основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, которого автор материала называет «диктатором», уже давно «ведет подготовку к часу «В», то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы».

Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.

О якобы подготовке Польши к боевым действиям обозреватель NDP рассуждает в связи с тем, что в республике «уже неделю бушует буря вокруг «приглашений» на военные сборы».

«Такие повестки направляются всем мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Их получают даже те, кто никогда не служил и чьи отношения с армией ограничивались лишь прохождением обязательной комиссии, что обычно происходит в возрасте 19 лет. Более того, военные учения проводятся и для детей. Министерство обороны обещает, что за месяц 15-летние подростки научатся обращению с оружием и боевым действиям в тесном соприкосновении с противником.

На прошлой неделе министр обороны Мариуш Блащак признал, что «мы хотим мира, поэтому мы готовимся к войне».

Правящая партия уже приготовила для поляков различные программы и специальные «тренировочные лагеря», в которых под руководством Министерства обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые солдатские навыки: овладение основами боевого поведения и индивидуальных действий в зависимости от способа воздействия противника, освоение базовых знаний и навыков, позволяющими выполнять диверсионные задачи и т.д.», — отмечается в тексте.

Как полагает Крамер, об «ускоренной подготовке Польши к масштабной войне» якобы свидетельствуют еще два факта. «Во-первых, 6 декабря был опубликован проект постановления польского правительства об увеличении численности действующей армии в 2023 году на 17 128 человек и проведении военных учений, в которых будет задействовано 250 тыс. военнослужащих.

В настоящее время польская армия насчитывает 160 тыс. солдат и офицеров. Основная цель всех учений — не защита, а наступление!

О подготовке Польши к масштабной войне свидетельствуют и ускоренные поставки оружия. Отставной польский генерал Мечислав Бенек заявил по этому поводу, что «мы готовы ко всем сценариям», — говорится в публикации.

Автор статьи утверждает, что Качиньский «уже выбрал дату начала освободительного марша на Киев — 4 мая». «Это выглядит реальным, поскольку с 23 по 27 марта все будут призваны на учения, которые продлятся 33 дня. Этого срока достаточно, чтобы обучить будущих военных таким основным солдатским навыкам.

Если верить заявлениям представителей Министерства обороны, так называемые учения будут длиться в общей сложности от трех до шести недель. Это значит, что по «плану Качиньского» за шесть недель новое Войско Польское успеет овладеть базовыми навыками ведения войны, занять ключевые позиции на Восточном фронте и даже добиться полного их захвата!» — предполагает Крамер.

По ее оценкам, из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения якобы «полностью потеряют боевой потенциал». «Поэтому воевать на двух фронтах одновременно – против России и Польши – они не смогут. Согласно плану, в день «Кровавого воскресенья на Волыни» – 11 июля – на Западной Украине запланирован референдум», — заключила она.