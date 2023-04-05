«Украинские военные ждут отмашки». Что известно о подготовке контрнаступления ВСУ

Украинская армия скопила резервы личного состава, боеприпасов и бронетехники, тем самым закончив подготовку к наступлению в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке весеннего контрнаступления. В США ожидают, что оно начнется «в ближайшие недели». Возможным направлением удара ВСУ называют Мелитополь, однако Украине до сих пор не хватает тяжелых вооружений.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска скопили резервы личного состава, боеприпасов и бронетехники, тем самым закончив подготовку к наступлению в Запорожской области.

«Они закончили подготовку к своему так называемому «контрнаступу», стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, теперь украинские военные ждут «отмашки», а их наступление «может произойти в любой момент».

«Мы готовы во всеоружии встретить врага», — заявил Рогов и выразил мнение, что попытка контрнаступления может стать «началом конца» для украинской армии.

Рогов также назвал «вбросом украинских спецслужб» сообщения о подготовке к эвакуации местного населения в регионе.

«Ничего подобного не было и нет. Россия в силах защитить свои территории и своих граждан. Оборона нашего региона постоянно усиливается», — заявил он. При этом чиновник предложил усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов региона.

«Усиление системы ПВО никогда не помешает», — отметил Рогов и добавил, что украинская армия «бьет комбинировано, чтобы система ПВО захлебывалась».

Что известно о контрнаступлении

О весеннем контрнаступлении украинской армии неоднократно говорили политики в Киеве и западных странах. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно к нему готовятся, планируя начать по окончании распутицы.

«Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничный транспорт. Думаю, мы сможем увидеть их [танки Leopard] в апреле-мае», — заявил министр и призвал европейских партнеров Киева усилить военную помощь тяжелой техникой.

По его словам, наступление планируется по нескольким направлениям, а в течение 2023 года мир увидит «очень позитивные изменения для Украины».

«Я уверен, что мы продолжим освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне», — утверждал Резников.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ «готовятся быть сильными в бою» и не стал приводить конкретные детали и сроки контрнаступления, чтобы не дать возможность российской стороне к нему подготовиться.

«Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», — сказал Зеленский во время визита в Черниговскую область.

В Вашингтоне ожидают, что Украина начнет свое весеннее наступление «в ближайшие недели», заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. В Белом доме ранее пообещали Киеву, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым для контрнаступления.

На фоне обсуждений контрнаступления Франция пообещала увеличить поставки Украине снарядов калибра 155 мм.

«Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, чтобы довести их количество до 2 тыс. в месяц», — заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Figaro. Он также сообщил, что «в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T».

27 марта марта бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что контрнаступление украинской армии обернется огромными потерями, если Запад не отправит Киеву дальнобойные орудия.

«Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови», – сказал он.

При этом, по словам экс-советника, на данный момент о поставках дальнобойных вооружений речь не идет. «По всей видимости готовящееся контрнаступление не будет последним, поэтому нам нужна будет помощь для следующего», – добавил Арестович.

«Время имеет решающее значение»

По оценке New York Times, Украина готова к весеннему контрнаступлению, однако нехватка оружия, потери и поддержание мотивации войск может стать суровым испытанием. Авторы издания полагают, что наступление начнется «в следующем месяце или около того».

При этом, по мнению журналистов, «время имеет решающее значение», поскольку «бюджет США на военную помощь, как ожидается, будет исчерпан примерно к сентябрю». Газета цитирует представителя Пентагона, который назвал последний транш снарядов и ракет, отправленных Украине, «заключительной попыткой», поскольку у союзников Украины недостаточно боеприпасов.

Для продолжения финансирования со стороны США Украина должна «получить значительную территорию в ходе предстоящего наступления», считают опрошенные издание аналитики. При этом успех Киева в наступательной операции «вряд ли гарантирован».

«Союзники медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики», — описывает NYT проблемы, с которыми сталкивается украинская армия.

При этом остается неясным, достаточно ли количество вооружений для прорыва российских укреплений и минных полей, отмечает газета. Эти поля — одна из главных опасностей при контрнаступлении, поскольку Россия располагает широким арсеналом мин, указывают военные аналитики.

По их мнению, в ходе контрнаступления Украина может начать интенсивные артиллерийские обстрелы узкого участка линии фронта, за которыми последуют саперные группы для разминирования территории и танковые атаки.

Эксперты прогнозируют, что глубина наступления составит около 80 км, а предполагаемым направлением удара станет Мелитополь.

«Наступление на Мелитополь разделит удерживаемую Россией территорию на две зоны, перережет линии снабжения и сделает досягаемыми для украинской артиллерии российские базы в Крыму», — цитирует издание военных аналитиков.