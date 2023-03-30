«Впервые так много погибших». «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на Украине

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила объединенный штаб ВСУ и НАТО на территории Украины, сообщил греческий портал Pronews. Количество погибших в ходе удара 9 марта по подземному пункту управления, располагавшемуся на глубине 130 метров, не называется, однако работало там более 300 человек. Не уточняется и регион, в котором располагался штаб, однако Reuters 19 февраля писал, что НАТО перенесло украинское командование из Киева во Львов и Брюссель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе массированного «удара возмездия», как его называли в Минобороны России, гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила Объединенный центр командования, контроля и связи ВСУ и НАТО, сообщил греческий портал Pronews 12 марта. Регион, в котором располагался штаб, не указывается, но отмечается, что он находился под землей на глубине 130 метров.

Число и имена погибших также не называются, однако отмечается, что это первый случай, в котором было зафиксировано «настолько много» жертв. Кроме того впервые за время спецоперации на Украине под удар попали официальные представители и офицеры НАТО.

«Подземный штаб обслуживал ряд должностных лиц НАТО, он вмещал более 300 человек. <…> Неизвестно, сколько украинцев и западных военных было убито, но это первый раз, когда представители Запада насчитали так много погибших офицеров и унтер-офицеров»,

— говорится в публикации.

Отмечается, что большинство жертв – британцы и поляки, а также американцы и сотрудники частных компаний, которые поддерживали связь и передачу данных. В связи с гибелью военных, отвечавших за средства связи и разведки, отмечается в публикации, встает вопрос, как НАТО и ВСУ будут координировать действия по обороне Бахмута (Артемовска).

«Это первый массовый удар по персоналу НАТО, и неизвестно, как отреагируют на Западе. Хотя, если они отреагируют, это будет равносильно признанию активного участия персонала в войне против России», — пишет Pronews.

19 февраля агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО сообщило, что альянс перевез украинский персонал из Киева во Львов и Брюссель по соображениям безопасности. Представитель НАТО не уточнил количество перевезенных военных. Возможно, именно объект во Львове попал под удар «Кинжала».

«Удар возмездия»

9 марта в Минобороны России сообщили о нанесении массированного «удара возмездия» высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области.

«В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием <…> поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сообщил он.

Там отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Регионы и объекты, по которым были нанесены удары, в Минобороны не уточнили.

11 марта политолог-американист, профессор «Высшей школы экономики» Дмитрий Евстафьев предположил https://t.me/dimonundmir/10731, что в ходе «удара возмездия» 9 марта «мы накрыли натовскую (а, скорее, даже непосредственно - американскую) группу советников». По его словам, появление 11 марта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США в небе над Балтийским морем в 200 км от Санкт-Петербурга – ответная реакция на «удар возмездия».

«Даже предположу, что [ликвидировали], как минимум, часть «коллективного Залужного», а не просто технарей-хабиров, если кто-то понял, про что я. Нам теперь намекают, что у США тоже есть, чем ответить», — добавил Евстафьев.

Удары по штабам и полигонам

14 июля крылатые ракеты «Калибр» поразили Дом офицеров в Виннице. В момент удара в здании проходило совещание командования ВВС Украины, сообщили в Минобороны России. СМИ писали, что на встрече присутствовали представители НАТО, однако подтверждения этому не было.

13 марта «Кинжалом» поразили учебный полигон «Яворовский» в Львовской области. Тогда погибли более 180 наемников.

Также 19 марта «Кинжал» уничтожил 60-метровый бункер в Ивано-Франковской области, где располагался склад ракетного вооружения.