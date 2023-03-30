«Сторонники компромисса и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Лондоне»: Киев опасается исхода контрудара

Киев не согласен, что предстоящее наступление ВСУ должно восприниматься как решающее сражение вооруженного конфликта с Россией. И выражает опасения, что в случае поражения западные политики навяжут Украине компромиссное соглашение с Москвой. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что для Киева нет иной альтернативы исхода конфликта, кроме как восстановления территориальной целостности. В это же время власти Запорожской области сообщают, что ВСУ стягивает западную технику и оружие, чтобы использовать ее для контрудара.

Возможный провал наступления украинских войск, которое анонсируется уже несколько месяцев, усилит позиции западных политиков, выступающих за компромисс с Россией. И, вероятно, приведет к некоему соглашению, похожему на Минские. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

«Они (сторонники дипломатического варианта урегулирования конфликта — «Газета.Ru») повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе «Минска-3», — сказал Кулеба.

Он сообщил, что Киеву не нравится, когда и на Западе, и самими украинцами предстоящее наступление ВСУ воспринимается как некая точка невозврата. И в случае неудачи украинских войск они потеряют поддержку западных союзников, которые начнут давить на Киев, чтобы те пошли на компромисс с Москвой.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны. Если оно (наступление) будет рассматриваться как решающее, но не приведет к стопроцентному освобождению нашей территории, то некоторые люди могут сказать, что это было последнее решающее сражение, и теперь у нас есть шанс продумать альтернативный сценарий. Для Киева нет альтернативы полному восстановлению территориальной целостности», — подчеркнул министр.

Кулеба считает, что нельзя объяснять отказ Запада усиливать военную поддержку Украины (например, поставки оружия большего радиуса действия) возможной эскалацией конфликта. «Аргумент об эскалации — это оправдание, а не аргумент», — пояснил глава МИД.

По его словам, Киев слышал эти аргументы каждый раз перед тем, как вставал вопрос о расширении военной поддержки — НАТО опасалось втягивания в прямой конфликт с Россией или угрозы ядерного оружия. И каждый раз этот аргумент «терпел неудачу».

В беседе с британской газетой министр затронул и вопрос китайско-украинских отношений и возможной поддержкой, которую Пекин оказывает Москве. По словам Кулебы, его китайский коллега Цинь Ган ранее в марте заверил, что КНР не будет поставлять оружие России. И Киев пока не обладает доказательствами, что такие поставки идут.

Что касается мирных инициатив Китая, то, по мнению главы украинского МИД, Пекин еще не определился с конкретными действиями — вкладывать ли силы в посредничество между Москвой и Киевом, или же начать оказывать военную помощь России.

«Китай прощупывает почву с точки зрения мирного процесса, чтобы понять: настал ли момент сыграть свою роль или нет», — заявил министр.

FT отмечает, что Пекин до сих пор не ответил на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о беседе с китайским коллегой Си Цзиньпином, несмотря на попытки Китая позиционировать себя как потенциального миротворца.

Вместе с тем глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 30 марта РИА Новости, что ВСУ активно стягивает западное оружие и бронетехнику на линию соприкосновения в Запорожской области.

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт», — рассказал Рогов. По его мнению, ВСУ могут использовать эти силы именно для контрнаступления.

И украинские официальные лица, и западные политики и СМИ неоднократно сообщали, что направлением удара Украины, запланированного на весну-лето 2023 года, может стать именно Запорожская область. В частности приводились планы наступления через Угледар на Мелитополь с дальнейшим продвижением к побережью Азовского моря.

Таким образом Киев может перекрыть сухопутный перешеек в Крым и Херсонскую область, получить возможность наносить удары по Крымскому мосту и тем самым полностью отрезать полуостров от снабжения из России. Однако 27 марта The Wall Street Journal, анализируя вероятные схемы наступления ВСУ, писала, что Россия укрепила свои позиции на запорожском направлении, в Крыму и, вероятно, готова к отражению такой атаки.