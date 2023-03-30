Производство уничтожено, но ракеты есть: что известно о «Громе-2», который сбили ВС РФ

Украинскую тактическую ракету «Гром-2» сбили российские силы ПВО в зоне спецоперации. Это первый случай, когда Минобороны сообщало о перехвате этой ракеты. Ее разрабатывали и производили на днепропетровском заводе «Южмаш». В сентябре и ноябре по этому предприятию были нанесены массированные удары, МО РФ сообщало об уничтожении цехов по производству «Гром-2» и «Точка-У».

Российские военные в зоне спецоперации сбили украинскую ракету «Гром-2». Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Этот случай стал первым с начала СВО, когда российские силы ПВО сбивают ракету этого типа.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение cуток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Грoм-2», — заявил Конашенков.

Единственный раз, когда ракета «Гром-2» упоминалась в сводках Минобороны, было 30 сентября. Тогда российские вооруженные силы нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производились «Гром-2», а также ракеты «Точка-У».

Что такое «Южмаш»

«Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске был основан в 1944 году, когда советская армия освободила город. Изначально планировалось, что предприятие будет автомобилестроительным. И на нем действительно в разное время собирались белорусские троллейбусы МАЗ, а также тракторы МТЗ и ЮМЗ.

Однако в период СССР «Южмаш» был известен, прежде всего, как одно из наиболее крупных ракетостроительных предприятий Союза. В частности, в 1950-60-е годы завод разработал и выпускал Р-12 «Сандал» — самую массовую баллистическую ракету СССР. Затем там создавалась и Р-14, стратегические ракетные комплексы Р-23 «Молодец».

Уже после распада СССР на «Южмаше» производились ракеты-носители «Зенит» для российской космической программы «Морской старт», часть агрегатов для американской космической ракеты «Антарес», а также двигатели для европейской ракеты-носителя «Вега». Кроме того, украинский завод строил и российские стратегические ракеты «Воевода» («Сатана» по натовской классификации).

С 2014 года предприятие испытывало проблемы из-за нехватки заказов — ракеты «Зенит» для России больше не производились из-за ухудшения отношений Москвы и Киева. С 2012 по 2020 год число сотрудников сократилось с 10 до 5 тысяч.

Что такое «Гром-2»

Оперативно тактический ракетный комплекс «Гром-2» — новая продукция «Южмаша». О его испытаниях сообщалось в 2019 году. Из-за начала спецоперации Киеву пришлось их отложить. «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку для ракет «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости.

Его прародитель — комплекс «Гром» — разрабатывался с 1994 года и, по заявлениям украинских властей, был способен наносить удары по целям в радиусе до 500 км.

Еще одна известная продукция «Южмаша» — ракеты «Точка-У». Это модификация советских ракет «Точка», разработка которой началась в 1984 году. Эта одноступенчатая твердотопливная управляемая ракета способна поражать цели на расстоянии 15-120 км с точностью до 50 метров. По данным на 2021 год Украина располагала 90 пусковыми установками и до 700 ракет «Точка-У».

30 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщало, что вооруженные силы нанесли удар по Днепропетровску и уничтожили цеха завода, в которых проходила сборка ракет «Гром-2» и «Точка-У». Эти цеха находились на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

17 ноября прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ракетных ударах по «Южмашу». Глава днепровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что после российской атаки на ракетно-космическом предприятии начался пожар.