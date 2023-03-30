«Если собираетесь в Россию — откажитесь от этого». Новые детали вокруг ареста журналиста из США

Эван Гершкович, задержанный по делу о шпионаже, у Лефортовского суда, 30 марта 2023 года

США призывают своих граждан, проживающих в России, покинуть страну. Об этом заявил госсекретарь Блинкен на фоне ареста журналиста WSJ Гершковича, которого подозревают в шпионаже. В то же время представитель Белого дома Кирби пояснил, что осуждение Вашингтоном ситуации с Гершковичем не означает, что американские СМИ должны тут же отзывать своих сотрудников из РФ. МИД России сообщил, что арестованному журналисту предоставлен консульский доступ, однако в Госдепартаменте говорят, что на это потребуется несколько дней.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал всех американских граждан как можно скорее покинуть Россию на фоне задержания и ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже.

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. И призываем граждан, проживающих в России, немедленно покинуть ее, а направляющихся туда — отказаться от этих планов», — говорится в письменном заявлении дипломата.

По его словам, Вашингтон «осуждает непрекращающиеся попытки Кремля запугать, надавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества». Блинкен добавил, что Белый дом находится в контакте с WSJ и будет оказывать Гершковичу всю необходимую поддержку.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже сообщила, что Госдепартамент находится «в прямом контакте» с российскими властями по вопросу задержания журналиста и предоставления ему консульского доступа. Она также осудила действия Москвы, подчеркнув, что «преследование американских граждан со стороны российского правительства недопустимо».

Гершковича, который работал в России шесть лет, задержали сотрудники ФСБ 29 марта в Екатеринбурге. По версии спецслужбы, он собирал там содержащие гостайну сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса по заданию американской стороны. Задержали его при попытке получения секретных данных, сообщали в ФСБ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что его «взяли с поличным».

В то же время знакомые журналисты рассказали, что Гершкович в Екатеринбурге собирал информацию для материала об отношении общества к ЧВК «Вагнер» и его основателю Евгению Пригожину. Частично это подтвердил депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер — он накануне давал интервью корреспонденту WSJ.

По словам Вегнера, Гершкович хотел пообщаться с «патриотами» об отношении к спецоперации, гуманитарной помощи для российских военных, а также деятельности ЧВК «Вагнер».

«Деятельность ЧВК «Вагнер» тоже интересовала, в частности спрашивал, почему я с Пригожиным переписываюсь. И про промышленные предприятия [спрашивал], как переориентируются в ходе СВО», — рассказал депутат.

Однако в российском МИДе заявили, что работа Гершковича имела мало отношения к журналистике. «К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

30 марта Гершковича доставили в Москву, где Лефортовский суд поместил его под арест на два месяца. Его подозревают по ст. 276 УК РФ (Шпионаж), по которой ему грозит до 20 лет заключения. Материалы дела засекречены, сам журналист своей вины не признает.

Замглавы МИДа РФ Евгений Иванов на фоне задержания и ареста Гершковича сообщил, что никаких проблем с выдачей российских виз иностранным журналистам, в том числе и из США, нет. Он также рассказал, что Вашингтон пока что не обращался официально к Москве по поводу арестованного корреспондента.

Другой замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос обмена Гершковича на россиян, арестованных или сидящих в тюрьме в США сейчас не стоит. Это произошло после того, как ряд западных СМИ и Telegram-каналов высказали мнение, что журналиста могут использовать для обмена на какого-то статусного российского заключенного в Соединенных Штатах.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби позже сообщил, что о ситуации с задержанием и арестом Гершковича уведомили президента Джо Байдена. И американские власти сейчас поддерживают контакты не только с газетой, где тот работал, но и с семьей журналиста.

В то же время он отметил, что позиция Вашингтона по поводу ареста Гершковича не означает, что американским СМИ нужно срочно отзывать своих сотрудников из России.

«Я не буду пытаться призывать другие издания выводить своих журналистов из Москвы. Мы понимаем, что у всех вас важная работа. При выполнении этой работы все вы готовы и должны идти на риск», — пояснил Кирби.

Вечером 30 марта Захарова сообщила, что Гершковичу предоставили консульский доступ, как того запрашивала американская сторона. Однако Госдепартамент в это же время заявил, что на обеспечение консульского доступа к журналисту потребуется несколько дней, после чего американские дипломаты рассчитывают на встречу с ним.