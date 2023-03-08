«Пахнет чудовищным преступлением». В России не верят в новую версию о теракте на «Севпотоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — скоординированный вброс для отвлечения внимания. В МИД России полагают, что с помощью этих статей на Западе пытаются сбить с толку тех, кто хочет докопаться до истины. А экс-разведчик США Скотт Беннет отметил, что теракт на «потоках» — слишком сложная глубоководная операция, которая под силу хорошо обученным морским котикам из Великобритании или США.

«Скоординированный вброс»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что последние публикации западных СМИ — New York Times и Zeit — о взрывах на «Северных потоках» были опубликованы для отвлечения внимания и являются «скоординированным вбросом».

Представителя Кремля также удивило, что анонимные американские чиновники, на которые ссылается NYT, предполагают что-то о подрывах без расследования, к которому Россию по-прежнему не допускают.

«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — сказал Песков.

Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев заметил, что публикация NYT «мгновенно получила «зеленый свет» в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ».

«Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на ту же тему. Равно как и противодействия со стороны администрации запуску всестороннего и независимого расследования этого акта международного терроризма», — приводятся слова Леденева в Telegram-канале посольства РФ в Соединенных Штатах.

По его мнению, властям США, которые ранее угрожали работе «Северных потоков», а затем «смаковали» подробности взрывов на газовых магистралях, «есть, что скрывать». Он также считает, что взаимовыгодное сотрудничество РФ с Европой было «словно бельмом на глазу» для Вашингтона.

«Никакой веры в «беспристрастность» выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных «утечках» не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении. Вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица», — подчеркнул Леденев.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что западные СМИ «бомбит» от версии, что за терактами на «Северных потоках» стоит не РФ, а украинские группировки.

«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — полагает она.

Захарова уверена, что к происшествию на магистралях причастны «западные режимы». Она также призвала их «ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами».

А сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что, по его мнению, попыткой переложить ответственность за подрывы «потоков» на «проукраинские группы» разведка США намерена «отвернуть» от себя «все обоснованные обвинения».

«Даже существуй они («проукраинские группы» – «Газета.Ru»), не имели бы технической способности осуществить такую операцию. За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации», — заключил он.

«Жест, полный отчаяния»

РИА Новости сообщило, что автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш в разговоре агентством рассмеялся над публикацией New York Times.

«Я сейчас гляжу на (публикацию NYT – «Газета.Ru»). Вот это да, источники не называются <...> Мне нечего сказать. Мне пора», — сказал он.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО Baltops и при поддержке норвежских специалистов. Согласно данным журналиста, решение о подрыве принимал лично президент США Джо Байден.

Экс-разведчик США Беннетт заявил «Известиям», что статья NYT о том, что за диверсией на «потоках» стоит проукраинская группировка – «уловка» и «жест, полный отчаяния».

«Они пытаются сочинить ладную историю в последний момент, но только недалекие люди могут повестись на такое. Я думаю, большинство из нас осознают, что это всё произошло при участии очень опытных морпехов, скорее всего, хорошо обученных морских котиков из США или Великобритании», — сказал Беннетт.

По его словам, чтобы погрузиться на такую глубину с необходимым оборудованием, нужны годы тренировок. При этом эксперт допустил, что организаторы взрывов могли бы одеть солдат в форму украинцев, но это был бы обман.

«Эта уловка для отвода глаз должна была скрыть от нас истину: эта атака была проведена с подачи США. Ее провозгласил Джо Байден, она была одобрена Викторией Нуланд, Энтони Блинкеном», — уверен экс-разведчик.

Украинский след

В конце сентября 2022 года оба проложенных по дну Балтийского моря российских газопровода — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — вышли из строя из-за подрывов. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но пока страны не пришли ни к каким конкретным результатам.

Накануне газета NYT опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на анонимные официальные лица США, что, согласно данным американской разведки, за саботажем на «Северных потоках» стояла «проукраинская группа».

«Новые разведданные, изученные официальными лицами США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка совершила нападение на трубопроводы Nord Stream в прошлом году, что является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который месяцами ставил в тупик следователей по обе стороны Атлантики», — говорится в статье.

При этом источники издания отметили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его высокопоставленные помощники были вовлечены в операцию, или что «преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников».

В тот же день немецкая газета Zeit опубликовала материал, в котором говорится, что следственные органы Германии «совершили прорыв» в расследовании сентябрьских взрывов на «Северных потоках», установив, что «следы ведут на Украину».

«Следователи опознали лодку, с которой были совершены атаки на Nord Stream. Судя по всему, его арендовала компания, принадлежащая украинцам», — заявили авторы статьи.

По данным издания, лодка была арендована у компании, «базирующейся в Польше», которая, «по-видимому, принадлежит двум украинцам». Кроме того, газета сообщила со ссылкой на данные расследования, что в секретную операцию совершила группа из шести человек – пять мужчин и одна женщина.

«Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщины-врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там. Национальность преступников, по-видимому, неясна», — утверждается в статье.

«Несмотря на то, что следы ведут в Украину, следователям до сих пор не удалось выяснить, кто нанял предполагаемую преступную группу», — констатировали журналисты.