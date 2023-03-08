«Риски остаются высокими»: разведка США оценила вероятность военного конфликта с Россией

Хотя Россия и не хочет прямого военного столкновения с западными государствами, риски эскалации украинского конфликта высоки, считает разведка США. По мнению американского разведсообщества, до сих пор Москва избегала шагов, ведущих к расширению военных действий за пределы Украины. Власти РФ неоднократно называли спецоперацию на Украине «конфликтом с НАТО».

Российская Федерация не хочет прямого военного столкновения с западными странами, однако риски этого в рамках конфликта на Украине по-прежнему остаются высокими. К такому выводу пришли спецслужбы США, передает РИА Новости со ссылкой на ежегодную оценку угроз.

«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится», — говорится в документе.

По мнению американской разведки, до настоящего времени Россия старалась избежать расширения военного конфликта за пределы Украины. «Но риски эскалации остаются значительными», — утверждают в Вашингтоне.

Кроме того, в докладе оценили Россию как потенциальную угрозу для США. «Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет, но тем не менее будет сталкиваться со спектром ограничительных факторов», — сказано в документе.

2 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО напрямую вступит в войну против России, если будет поставлять и обслуживать свои самолеты на Украине.

«Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями», — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что сведения о передаче США разведданных Украине для ударов по российской территории – это «абсурд».

«Я видел некоторые сообщения в прессе со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют информацию для проведения подобных операций. <…> Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются абсурдом», — заявил он.

Кроме того, Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией» и не ищут прямого с ней конфликта. «Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне», — подытожил представитель минобороны США.

29 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что между НАТО и Россией нет войны.

«Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет. Этого не будет», — заявил глава немецкого правительства газете Tagesspigel.

Он заверил, что «не допустит такой эскалации», а его позицию разделяют все члены кабинета министров Германии. «Канцлер ФРГ, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО», — подчеркнул Шольц.

Канцлер также заявил, что действия Берлина всегда «согласованы и скоординированы» на международном уровне, а Германия не следует за теми, кто «легкомысленно говорит ей идти вперед».

«Все остальное увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным. Многие граждане, каждый вечер просматривая новости, надеются, что канцлер сохранит самообладание. Я это делаю», — пояснил Шольц.

31 мая президент США Джо Байден также отмечал, что американское руководство не хочет прямого столкновения между Россией и НАТО.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией. <...> Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска», — сказал американский президент.

Еще 8 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что военная попытка Украины вернуть Крым «после ее вступления в НАТО» может привести к «прямому военному конфликту с участием альянса» — поскольку якобы на основании 5-й статьи Устава НАТО другие страны будут защищать ее новоиспеченного члена от нападения.