«Их отвага поражает даже самых закаленных бойцов». Кто поздравил россиянок с 8 Марта

В Международный женский день россиянок поздравляют не только близкие и знакомые люди, но и государственные деятели. Среди них российский президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава кабмина Михаил Мишустин. Также с праздником поздравляют женщин военные из приграничных зон спецоперации. Сотрудники МЧС Бурятии подготовили музыкальную открытку-поздравление. Как поздравляли женщин России рассказывает и показывает «Газета.Ru».

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он обратил внимание, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству – это «безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение».

Об этом он сказал в видео, записанном на фоне статуи Екатерины II в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.

В поздравлении политик подчеркнул, что 8 Марта в России «всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами».

«Сегодня во всех городах и поселках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям, подругам», – сказал Путин.

Он обратил внимание, что окружающие стремятся порадовать своих самых дорогих и близких. «Обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые искренние слова тем, кто верит и ждет дома, в пору испытаний и разлуки», – добавил президент России.

С Международным женским днем Путин поздравил женщин, которые служат в армии России. »[Они] избрали для себя высочайшую миссию – защиту Родины, [поздравляю] женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, <...> тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых», – сказал он.

Политик подчеркнул, что смелость, решительность, отвага таких женщин «поражают даже самых закаленных бойцов».

«Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров – и своих близких, и совсем незнакомых ребят – молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне», – добавил он, обратив внимание, что такие женщины вселяют веру, невзирая на расстояние, дают почувствовать частичку дома.

«А ваше сострадание, милосердие способны творить – и творят – настоящие чудеса», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин. Политик отметил, что усилия, которые они прилагают женщины для того, чтобы «в семье царили любовь, уют и согласие».

Путин сказал, что умение учитывать все детали тех дел, которыми они занимаются заслуживает уважения.

8 Марта Владимир Путин также провел встречу с женщинами и вручил госнаграды выдающимся россиянкам.

Помимо этого, Владимир Путин направил телеграмму с личным поздравлением учительницу Гульборшон Хаиржановой. Ее сын, уроженец Омской области, погиб в зоне спецоперации России на Украине.

«Позвольте поздравить вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго», — говорится в послании.

Путин отметил, что женщина посвятила себя благородному призванию учителя и более 40 лет трудится в школе, а своего сына она «воспитала настоящим мужчиной и патриотом».

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С 8 Марта женщин поздравил и глава Минобороны Сергей Шойгу. Он принял участие в торжественном мероприятии 7 марта в Центральном академическом театре Российской армии, куда пригласили военнослужащих.

«Я хотел бы сегодня сказать огромное спасибо всем матерям, которые вырастили таких сыновей, которые сегодня защищают наше Отечество на полях СВО. Женам, которые сегодня ждут своих мужей, берегут очаг, растят детей. Врачам, медсестрам», – обратился он к собравшимся.

По его словам, в спецоперации участвуют более тысячи женщин-военнослужащих. «443 из них награждены государственными наградами. Награждены заслуженно, многие ранены. Такова жизнь, такова судьба, такова работа по служению, защите нашей Родины», – подчеркнул Шойгу.

Во время мероприятия глава Минобороны вручил женщинам-военным государственные и ведомственные награды, в том числе знак отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу», Суворова, Жукова, Луки Крымского.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев записал видеообращение к россиянкам и разместил его в своем Telegram-канале. Политик выразил особые слова благодарности женщинам, которые помогают российским военным в тылу и тем, кто находится на передовой: «Низкий им поклон». https://t.me/medvedev_telegram/277

«Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, – нашу Родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью», – сказал он.

Медведев обратился ко всем россиянкам, отметив, что этот весенний праздник олицетворяет возрождение и красоту. «Вы дарите нам счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни», – добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин не остался в стороне в этот день. Он обратил внимание на то, что «представительницы прекрасной половины человечества» делают жизнь яркой и гармоничной, украшая ее.

«Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах», – говорится на сайте правительства.

Поздравления с Международным женским днем были «доставлены» к празднику и из космоса. «Хотя мы с этим праздником мы поздравляем вас раз в году, весной, мы счастливы и благодарны за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года», – сказал российский космонавт Дмитрий Петелин.

Другой космонавт, Сергей Прокопьев, призвал женщин помнить, что они «прекрасны и в этом их сила».

Тем временем в Мариуполе военнослужащие инженерных войск России подарили местным жительницам тюльпаны.

Бойцы ВС РФ с передовых позиций Запорожского направления также поздравили женщин с 8 Марта:

«Всей женской половине хотелось бы передать весеннего настроения, крепкого здоровья, всех благ, чтобы они сильно не волновались за нас. Мы обязательно вернемся. Пока нас ждут, мы обязаны вернуться», – сказал один из военных.

Креативное поздравление придумали сотрудники МЧС из Бурятии. Они записали видео под песню группы «Цветы» «Честно говоря» и выложили надпись «С 8 Марта».