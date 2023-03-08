Срыв схемы: как Россия и Украина обменялись пленными

Украина не захотела забирать 70 своих солдат в рамках прошедшего обмена, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Подробности этого решения киевских властей чиновница не привела. Она также опубликовала список с именами пленных украинцев. Накануне она отметила, что Украина вместо обмена по схеме «160 на 160» решила отдать только 90 российских пленных – при этом Киев заявил, что вернулось 130 украинцев.

Украина «не захотела» забрать в рамках недавнего обмена с РФ сразу 70 своих военнопленных. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — сообщила она в своем Telegram-канале. В списке приводятся ФИО и даты рождения украинских военных в российском плену.

7 марта российская омбудсмен также сообщила, что Киев не захотел забрать часть своих пленных, согласившись вместо обмена в формате «160 на 160» только на обмен 90 человек.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что 90 российских военных были возвращены из украинского плена. Военное ведомство утверждает, что «в плену им грозила смертельная опасность», а по возвращении в Москву солдаты будут проходить «лечение и реабилитацию» в военных медучреждениях.

Вскоре после этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по обмену Киев получил 130 своих военнопленных.

Он также заявил, что якобы «большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения».

Ермак также сообщил, что среди вернувшихся – четыре женщины, а также военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, погранслужбы Украины и работники Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Украинский чиновник также добавил, что 87 возвращенных пленных участвовали в боях в Мариуполе, а 71 из них обороняли завод «Азовсталь». Кроме того, по словам Ермака, 35 человек были взяты в плен на донецком направлении, в частности, в районах Бахмута (Артемовска) и Соледара.

Предыдущий публичный обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда в Россию, по заявлению чиновников, вернулся 101 человек. В Киеве заявили об освобождении 100 военных.

В ноябре 2022 года руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что у миссии нет данных о том, сколько человек удерживается в плену в России и на Украине. Как сообщает РИА Новости,

РФ не предоставила миссии ООН доступ к военнопленным в местах их содержания – а Украина такой доступ обеспечила. «Мы не знаем общего числа военнопленных, удерживаемых обеими сторонами», — заявила она журналистам.

«В целом, условия интернирования ужасающие. <…> Стороны конфликта имеют четкие обязательства расследовать все сообщения о нарушении международного гуманитарного права в отношении военнопленных, независимо от их принадлежности или принадлежности виновников, а также открывать по этим делам судебные производства. Обе стороны должны действовать справедливо, без задержек и беспристрастно», — подчеркнула Богнер.

В конце января 2023 года представители мониторинговой миссии ООН на Украине посетили российских военнопленных в местах содержания. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила ТАСС, что сотрудники мониторинговой миссии «имели возможность конфиденциально переговорить с военнопленными и задокументировать обвинения в нарушениях прав человека».

6 марта представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все стороны конфликта на Украине должны соблюдать требования международного права, защищающие пленных.

«Важно, чтобы Международный Комитет Красного Креста имел полный доступ ко всем военнопленным с обеих сторон. Все стороны этого конфликта должны соблюдать и уважать международные нормы, которые защищают военнопленных», — подчеркнул он.