«Это были противники Путина». Во взрывах на «Северных потоках» нашли «украинский след»

Источники The New York Times ознакомились с новыми разведданными по взрывам на «Северных потоках» в сентябре 2022 года и пришли к выводу, что к ним может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не имеет прямого отношения к официальному Киеву. По словам источников газеты, в ее состав могут входить как украинские, так и российские опытные водолазы, которые напрямую не связаны с военными или спецслужбами. Отмечается, что выходцы из Великобритании и США в диверсии не участвовали. Что известно о диверсии на трубопроводах — в материале «Газеты.Ru».

Официальные лица США ознакомились с новыми разведданными о взрывах на «Северных потоках» и пришли к выводу, что к ним может быть причастна проукраинская группировка. В то же время источники NYT заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атакам на газопроводы.

«Обзор разведданных предполагает, что [участники группы] были противниками президента России Владимира Путина, однако не уточняется ее состав и кто руководил операцией»,

— говорится в статье.

Также собеседники газеты не стали раскрывать характер разведданных, откуда они были получены и доказательства, которые там содержатся. Тем не менее, подтверждений прямого участия украинских властей во взрывах нет, однако остается возможность их контактов с диверсантами через доверенных лиц.

«Украина годами выступала против проекта, называя его угрозой национальной безопасности, поскольку это позволило бы России легче продавать газ в Европу», — пишет NYT.

В состав группировки, возможно, входили опытные водолазы из России и Украины, которые, по имеющимся данным, не связаны с военными или разведслужбами этих стран. Ни американские, ни британские граждане к инциденту не причастны, отметили источники.

Источники газеты отметили, что пока в расследовании США и Европы множество пробелом и нельзя сделать однозначных выводов о произошедшем. Новая информация может стать первой значительной зацепкой, однако, по мнению источников NYT, «выводы могут иметь глубокие последствия для коалиции, поддерживающей Украину».

Представитель ЦРУ отказался от комментариев для NYT. Представитель Совета национальной безопасности США перенаправил журналистов к европейским властям, которые занимаются расследованием. Одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка, пишет издание.

В то же время немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на «Северных потоках» — оно было арендовано в Польше. Следы, по их данным, ведут к компании, принадлежащей украинцам. Заказчики диверсии не установлены. Также в публикации Zeit отмечается, что на судне были обнаружены следы взрывчатки.

Издание сообщило, что в атаке на «Северные потоки» участвовали пятеро мужчин и одна женщина: капитан, два водолаза, два водолазных помощника и врач. Они и доставили взрывчатку на место преступления, и заложили ее там.

По версии следствия, команда вышла из Ростока 6 сентября 2022 года, а оборудование для операции ранее доставили в порт на грузовике.

В публикации Zeit также отмечается, что следователям удалось найти лодку 7 сентября в Вике (Дарс), а затем на датском острове Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.

По данным следствия, на столе в салоне были обнаружены следы взрывчатки, а вскоре после уничтожения западная спецслужба направила европейским партнерским службам наводку, согласно которой ответственность за уничтожение несет украинский спецназовец.

Западные спецслужбы также не исключают, что след, указывающий на вину украинцев, может оказаться фальшивым.

«Что за чушь?»

Публикацию NYT прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, американская администрация комментировать ее не будет.

В свою очередь зампредставителя генсека ООН Фарахан Хак заявил РИА Новости, что у организации нет какой-либо информации о причастности проукраинской группировки ко взрывам на «Северных потоках».

Член комитета СФ по конституционному законодательству Алексей Пушков назвал чушью публикацию NYT.

«Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве Северного потока и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы» (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию. За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации»,

— написал он в своем Telegram-канале.

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший в феврале собственное расследование, в котором говорилось о причастности американских и норвежских военных, заявил, что не может говорить о достоверности публикации NYT и предложил читателям сделать выводы самостоятельно. Однако в беседе с «Известиями» он более развернуто прокомментировал публикацию NYT, а также анонсировал выход своего нового расследования.

«Что? Это не может быть правдой. Они не могут быть настолько тупыми. Или могут? Давайте я посмотрю эту статью... О, господи! «Спецслужбы предполагают», «проукраинские»! Боже мой» — сказал Херш.

Взрыв на трубопроводах

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, произошли взрывы. Некоторые участки труб были полностью разрушены. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что взрывы на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта труб оценить невозможно. В конце 2022 года в «Газпроме» заявили, что восстановить газопроводы будет очень сложно, но возможно. Reuters в марте со ссылкой на источники, знакомые с планами российских властей, написал, что оба газопровода могут быть законсервированы. В Кремле в ответ на эту информацию переадресовали появившиеся вопросы в «Газпром».

Изначально Швеция, Германия и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Российскую сторону к расследованиям не привлекали, как и не дали доступ к прямому осмотру мест взрывов оператору газопроводов.

Власти Швеции в октябре 2022 года сообщили о завершении собственного расследования, заявив лишь о том, что следствие склоняется к версии о преднамеренном подрыве. Непосредственно исполнители и заказчики диверсии в шведском отчете не фигурировали.

В Кремле инцидент назвали актом международного терроризма. Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». Москва добивается создания генсеком ООН международной комиссии для расследования произошедшего.