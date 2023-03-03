«Прерогатива президента». В Кремле сообщили, что военное положение пока не вводилось

В Кремле заявили, что пока не планируют вводить военное положение из-за атаки диверсантов в Брянской области, однако «меры по недопущению такого впредь» будут приняты. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. СК России после нападения ДРГ завел дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о введении военного положения из-за атаки диверсантов не принималось. «Сейчас каких-то решений не принималось», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

«Это прерогатива президента Российской Федерации», — уточнил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в некоторых регионах страны военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что «разобраться» со всеми участниками нападения нужно «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко». Кроме того, необходимо «привлечь к ответу их семьи».

«Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», — написал Кадыров в Telegram.

Атака ДРГ

Накануне утром диверсанты проникли на территорию Брянской области с территории Украины и обстреляли автомобиль в селе Любечане, убив водителя и ранив десятилетнего мальчика. Ребенок получил ранение в спину, но смог увести двух также находившихся в машине девочек с трассы в лес, а потом вывести их в село. Школьника прооперировали, его жизнь сейчас вне опасности.

От действий ДРГ также погиб мужчина 1966 года рождения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Песков заверил, что теракт в Брянской области «будет разбираться», обязательно будут приняты меры по недопущению такого впредь.

«Здесь все, что было озвучено, то озвучено, и вы знаете, что действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, сейчас выполняются следственные действия, по результатам которых группировку диверсантов могут признать террористической организацией.

В Кремле также пообещали отметить подвиг школьника, спасшего маленьких пассажирок машины.

«Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика», — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что «хозяева» Украины вряд ли обратят внимание на атаку диверсантов, которая была совершена 2 марта в приграничном районе Брянской области.

Также российский лидер назвал атаку терактом. По мнению Путина, диверсанты совершили нападение специально, увидев, что перед ними не военная, а гражданская машина.

СК России завел уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Брянской области, осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений.

«СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК РФ)», — сообщает ведомство в Telegram.

3 марта Путин проводит совещание с Совбезом, обсуждается антитеррористическая защищенность объектов.

Поставки вооружений Киеву

Песков также прокомментировал наращивание Вашингтоном поставок вооружения Киеву. США, по его словам, продолжают проводить четкую линию, пытаясь склонить «своих подопечных в Европе» к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки. «Это, конечно же, ложится существенным бременем на экономику этих стран», — констатировал он.

Кроме того, такая стратегия отрицательно сказывается на благосостоянии граждан этих стран, «им жить будет тяжелее от этого», считает Песков.

«Что касается конфликта, мы уже повторяли: повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт», — резюмировал представитель Кремля.