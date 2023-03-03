Военная операция на Украине. День 373-й

8:06

Сеул пока не готов отправлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью телекомпании CNN.

«Думаю, что не сейчас. Мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», — заявил он.

До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.