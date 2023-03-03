Военная операция на Украине. День 373-й

Исключение РФ из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений — глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская фирма, белорусская и почти 30 китайских.
Одна из китайских фирм — Neotec Semiconductor — базируется на Тайване. В список также включены российская компания DMT Electronics, а также белорусская DMT Trading LLC. Минпромторг США подозревает этик компании в обеспечении российского военно-промышленного комплекса. Китайские фирмы, в свою очередь, подозревают в работе на оборонно-промышленный комплекс КНР.
Сеул пока не готов отправлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью телекомпании CNN.
«Думаю, что не сейчас. Мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», — заявил он.
До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.
Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, предположительно, это был беспилотник, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Там отмечают, что обломки пока не обнаружены.
ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Пострадали Киевский и Куйбышевский районы.
Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к внедрению нового способа оплаты картой «Мир» на смартфонах с помощью QR-кода, который буду считывать продавцы на кассе, и направила в банки бюллетень с указанием внедрить защиту технологии к 25 апреля, пишет газета «Известия» со ссылкой на технический бюллетень.
В марте 2022 года, после начала СВО на Украине, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России.
ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.