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Политика

Военная операция на Украине. День 373-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 373-й день

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Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

Евгений Биятов/РИА Новости
Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, предположительно, это был беспилотник, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Минторговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская фирма, белорусская и почти 30 китайских. Сеул пока не готов отправлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Южной Кореи. За минувшую ночь ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку, сообщили в СЦКК. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:38

Исключение РФ из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений — глава евродипломатии Жозеп Боррель.

8:33

8:12

8:08

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская фирма, белорусская и почти 30 китайских.

Одна из китайских фирм — Neotec Semiconductor — базируется на Тайване. В список также включены российская компания DMT Electronics, а также белорусская DMT Trading LLC. Минпромторг США подозревает этик компании в обеспечении российского военно-промышленного комплекса. Китайские фирмы, в свою очередь, подозревают в работе на оборонно-промышленный комплекс КНР.

8:06

Сеул пока не готов отправлять оружие на Украину, заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью телекомпании CNN.

«Думаю, что не сейчас. Мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», — заявил он.

До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.

8:04

Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, предположительно, это был беспилотник, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там отмечают, что обломки пока не обнаружены.

8:03

ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Пострадали Киевский и Куйбышевский районы.

8:02

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к внедрению нового способа оплаты картой «Мир» на смартфонах с помощью QR-кода, который буду считывать продавцы на кассе, и направила в банки бюллетень с указанием внедрить защиту технологии к 25 апреля, пишет газета «Известия» со ссылкой на технический бюллетень.

В марте 2022 года, после начала СВО на Украине, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России.

8:01

ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине.

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