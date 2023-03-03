«Это стыд». Лавров посетовал, что странам G20 ничего не интересно, кроме Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет полагаться на западные страны в энергетической политике и не позволит им «взрывать газопроводы». Он также назвал постыдным тот факт, что после начала военной спецоперации РФ странам G20 «ничего не интересно», кроме Украины. Кроме того, глава МИД счел схожим отношение западных стран к минским соглашениям с их позицией по проблеме сербов в Косово. Главные заявления Лаврова на международной политологической конференции «Диалог Райсина» – в материале «Газеты.Ru».

«Не будет позволять взрывать»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на международной политологической конференции «Диалог Райсина» и заявил, что Россия больше не позволит западным странам «взрывать газопроводы».

По его словам, против России «с использованием украинского народа» была инициирована «война», которую теперь РФ пытается остановить. Глава российского МИД отметил, что противостояние повлияло на российскую политику, включая энергетическую.

«И если в двух словах описать, что изменилось — это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе», — пообещал министр, отметив, что Москва «не позволит им снова взрывать газопроводы».

Лавров добавил, что энергетическая политика России «впредь будет ориентирована на надежных партнеров, на тех, кому можно доверять». Он уточнил, что считает Индию и Китай такими надежными партнерами.

Накануне глава МИД РФ хотел извинился перед Индией и «коллегами из стран глобального Юга» за «непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».

«Ничего не интересно, кроме Украины»

Лавров отметил, что с самого основания G20 страны клуба не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, но после начала военной спецоперации России говорят только об Украине.

«Сегодня, когда это не что-то, что делает сам Запад, когда Россия после многих лет начала защищать себя, — ничего не интересно для G20, кроме Украины. Это стыд <…> Это позор, и эта политика провалится», — полагает министр, добавив, что в Нью-Дели «Большая двадцатка» только и говорила об Украине и итоговой декларации.

Он уточнил, что поинтересовался во время саммита глав МИД G20 у представителей Индонезии и Индии, реагировали ли когда-нибудь страны «Большой двадцатки» на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане и Югославии, например, в итоговых декларациях.

«Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана <…> Всем было наплевать», — подчеркнул глава российского МИД.

Он напомнил, что клуб G20 был сформирован в 1999 году «на уровне министров финансов и глав Центробанков».

Согласно открытым источникам, клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой был основан в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х.

Страны «Большой двадцатки» представляют 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли и две трети населения мира. Члены клуба — 20 крупнейших национальных экономик мира.

«Обман России»

По мнению Лаврова, подход западных стран к проблеме сербов в Косово идентичен их отношению к выполнению минских договоренностей по Украине.

«Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей», — сказал министр.

Он заключил, что западные страны не собирались выполнять минские договоренности, как и не планировали реализовать соглашения по поводу сербов в Косово.

Согласно открытым источникам, в 2011 году при посредничестве Евросоюза Сербия начала переговоры о нормализации отношений с албанцами Косово (в 2008 году провозгласило независимость от Сербии, частично признанное государство). В 2013 году было заключено «Брюссельское» соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, а в 2015 году было подписано соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии. Однако сербские власти отмечают, что премьер самопровозглашенного Косово Альбина Курти не торопится выполнять договоренности.