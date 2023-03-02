«Истекла эпоха французской Африки». Как изменится присутствие Парижа на континенте

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр лесного хозяйства и окружающей среды Габона Ли Уайт посещают дендрарий Рапонда Уокер в Либревиле (Габон), 2 марта 2023 года

В ходе обращения к французскому сообществу в Габоне президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику этой страны и его визит не призван «обязывать кого-либо». Ранее он пообещал пересмотреть масштабы и задачи французского военного присутствия в Африке. Макрон также дал понять, что Франция не собирается соревноваться в объемах военной или экономической помощи африканским странам ни с Россией, ни с Китаем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политика «французская Африка» (Franceafrique), подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству. Об этом в четверг, 2 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Габон.

«Нас связывает общая история здесь — в Габоне — и, не будем скрывать, история Franceafrique. Эта эпоха Franceafrique истекла», — заявил французский лидер.

Он отметил, что регулярно слышит и читает о приписывании Франции «намерений, которых она больше не имеет». Макрон пояснил, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.

«Я нахожусь здесь с целью построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага», — указал Макрон.

Cбалансированное партнерство

Французский президент, в частности, рассказал о плане по изменению формата военного присутствия Парижа в Африке. «Речь не идет ни о выводе войск, ни о снятии с себя обязательств, но об адаптации средств на основе изменения потребностей», — заявил он.

Перед началом африканского турне Макрон пообещал осуществить «заметное снижение» численности французского военного контингента в Африке, но не привел конкретных параметров намеченных им сокращений.

По его словам, Франция решила перейти к управлению своими армейскими базами на континенте совместно с военными ведомствами африканских государств. Как полагают наблюдатели, часть упомянутых баз будет, скорее всего, реорганизована в «военные академии», другие — переведены в совместное управление с местными военнослужащими.

Макрон подчеркнул, что не считает разумным следовать устаревшим шаблонам и вступать в гонку вооружений или в борьбу за контроль над местными рынками с конкурентами Франции в Африке.

«Многие хотели бы призвать нас к участию в соревновании, которое я, со своей стороны, считаю анахронизмом. Некоторые приходят со своими армиями и наемниками туда и сюда», — утверждает французский лидер. Он не стал уточнять, что под «некоторыми» имеет в виду Россию и Китай — но за него это сделали журналисты, пишет «Коммерсантъ».

Помимо Габона, в ходе своей поездки Макрон посетит Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.

В ноябре 2022 года Макрон объявил о завершении 9-летней военной и антитеррористической операции «Бархан» в африканском Сахеле. Тогда же континент покинули последние из 5 тыс. военнослужащих, принимавших участие в операции.

24 января 2023 года правительство Буркина-Фасо подтвердило информацию о разрыве соглашения, которое позволяло французским войскам присутствовать в республике.

Около 400 военных находились в Буркина-Фасо по просьбе бывшего правительства, свергнутого в ходе военного переворота. «Во Франции опасаются того, что теперь власти Буркина-Фасо могут обратиться за помощью к российским частным военным компаниям», — отмечает «Коммерсантъ».