«Будут московиты, уральцы и другие». Путин рассказал о желании Запада развалить Россию

Единственная цель Запада — ликвидировать Россию в ее нынешнем виде, заявил в интервью президент РФ Владимир Путин. По его словам, если Западу это удастся, русский народ может не сохраниться. Глава государства добавил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте. В этих условиях России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но всех стран Североатлантического альянса, отметил он.

Запад преследует единственную цель — ликвидировать Российскую Федерацию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — сказал он.

По мнению главы государства, русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее осколками.

«Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и т.д.», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что соответствующие «планы изложены на бумаге».

«Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, мы, конечно, вынуждены на это реагировать», — пояснил он.

По его словам, «Запад мог бы только частями принять Россию в так называемую «семью цивилизованных народов», развалив страну на отдельные куски». «Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — считает президент РФ.

Спецоперация на Украине

Путин добавил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, ведь денег за это альянс не получает.

«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» — указал глава государства.

России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но всех стран НАТО, заявил Путин.

«В сегодняшних условиях — когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят — как же мы можем не учитывать их ядерные потенциалы?» — констатировал он.

Президент РФ напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ — договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, утверждает Путин.

«Мир должен меняться»

Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны — США, сателлиты которой включились в борьбу против РФ, заявил российский лидер.

«Но, тем не менее, они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», — сказал он.

По его словам, в конечном итоге позиция РФ — борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого — возобладает. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — заключил Путин.